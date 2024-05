Calciomercato Roma, Svilar strega l’Europa: Souloukou in azione

Calciomercato Roma, Mile Svilar è stato protagonista del cammino europeo dei giallorossi. Le prestazioni del portiere non passano inosservate, ecco la mossa della Souloukou.

Mile Svilar ha chiuso la porta della Roma per oltre 80 minuti in casa del Bayer Leverkusen, prima dell’incertezza che ha portato al gol i tedeschi. Il portiere giallorosso, nonostante l’errore in uscita con la complicità di Chris Smalling, è stato decisivo nella semifinale di ritorno di Europa League. Le sue parate istintive hanno tenuto a galla i giallorossi, fino al gol del 2-0 che avrebbe pareggiato i conti con la sfida d’andata. L’errore in uscita nel finale di gara ha generato l’autogol di Mancini, poi è arrivato il pareggio definitivo siglato da Stanisic ad un passo dal triplice fischio.

Se la Roma è arrivata ad un passo dalla terza finale europea consecutiva lo deve anche alle prodezze dell’ex vice Rui Patricio. Il portiere classe ’99, dopo una stagione e mezza vissuta da secondo, ha scavalcato le gerarchie fino a diventare un punto fermo tra i pali della squadra giallorossa. In Europa League ha rubato la scena, parando due rigori contro il Feyenoord nei play off, ed è stato decisivo in più di un’occasione in campionato. L’exploit dell’ex Benfica, arrivato a Trigoria a parametro zero nell’estate del 2022, non è passato inosservato in giro per l’Europa.

Calciomercato Roma, sirene europee per Svilar: adeguamento in arrivo

Come anticipato da Asromalive.it le prestazioni del portiere giallorosso hanno acceso le sirene di mezza Europa. L’ex Benfica ha stupito tutti con le sue parate, non mettendo mai in discussione il posto da titolare una volta promosso da Daniele De Rossi. Anche José Mourinho, nella sua ultima partita da allenatore della Roma, lo schierò titolare a sorpresa in casa del Milan, mentre l’ex capitano lo ha scelto dopo le incertezze di Rui Patricio nei mesi scorsi.

Il numero 99 è uno dei giocatori con lo stipendio più basso tra i titolari della rosa giallorossa, guadagnando 800 mila euro a stagione. Con il contratto in scadenza nel 2027, secondo quanto scrive ‘Il Messaggero’, a stretto giro di posta la CEO Lina Souloukou potrebbe contattarlo per un adeguamento di stipendio. Ma attenzione alle sirene europee, che potrebbero recapitare alla Roma un’offerta irrinunciabile nelle prossime settimane.