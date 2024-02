Da panchinaro a eroe: sirene spagnole per Svilar | ASRL

Da panchinaro a eroe: non solo dall’Inghilterra, pure dalla Spagna hanno acceso i radar sul portiere della Roma. Ecco la situazione

Erore di coppa dopo i due rigori parati contro il Feyenoord, Mile Svilar si sta godendo il suo momento da eroe con la maglia della Roma. Divenuto titolare inamovibile anche in campionato dalla partita contro il Frosinone, l’ex Benfica si sta giocando la conferma come primo portiere anche in vista della prossima stagione. Con Rui Patricio in scadenza di contratto, il club giallorosso dovrà comunque ingaggiare almeno un estremo difensore, ma la caratura dello stesso dipenderà molto dal rendimento di Svilar in questo ultimo terzo di annata.

Nelle ultime ore, stanno arrivando conferme sulla candidatura di Juan Musso da noi anticipata, ma restano in piedi anche le piste che conducono a Vladimiro Falcone e Michele Di Gregorio. Ma non solo. Tutto, come detto, dipenderà anche dal ruolo che verrà assegnato a Svilar che, nel frattempo, è finito sul taccuino di alcune squadre estere.

Calciomercato Roma, sirene spagnole per Svilar

Nei giorni scorsi si è parlato di sondaggi da parte dell’Everton, ma secondo quanto raccolto da Asromalive.it, anche in Liga inizia a muoversi qualcosa. Betis Siviglia e Valencia la prossima estate potrebbero fare diversi cambiamenti nel roster dei portieri e, stando alle informazioni in nostro possesso, avrebbero inserito nella lista di gradimento anche il nome del 24enne giallorosso.

Il club del Pipistrello, a giugno difficilmente riuscirà a rispedire al mittente le offerte per Giorgi Mamardashvili, mentre in casa andalusa la coppia Rui Silva-Claudio Bravo non regala grandi garanzie, dal punto di vista tecnico e anagrafico.