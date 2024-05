Roma-Genoa, rimpianto El-Shaarawy: “Finale complicato”

Roma-Genoa, le parole di El-Shaarawy dopo la vittoria assicurata da Lukaku. C’è anche l’annuncio su De Rossi.

Diversi i punti toccati da Stephan El Shaarawy alla fine della gara contro il Genoa, da poco conclusasi con la vittoria dei giallorossi grazie a quella che, con ogni probabilità, potrebbe essere stata l’ultima partita in giallorosso di Romelu Lukaku, che ha chiuso in anticipo il proprio percorso con la casacca capitolina. A commentare la gara odierna e la stagione, è stato El Shaarawy.

Il numero 92 ha toccato una serie di punti, relativi al percorso condotto in un’annata conclusa in sesta posizione e che lascia ancora uno spiraglio per l’accesso alla Champions League. Da segnalare, le parole su Daniele De Rossi e su un finale che può offrire evoluzioni di non trascurabile importanza.

“Sapevamo che se ci fosse stata una minima possibilità, dovevamo prendercela. Era doveroso, anche nei confronti di un pubblico che non ci ha mai lasciato. De Rossi ci ha dato tanto, pur allenando da poco, è un grande leader e siamo felici di averlo con noi. Ci godiamo questa vittoria, che arriva in un finale un po’complicato. Il rimpianto resta quello che avremmo potuto fare di più negli scontri diretti, oltre che per l’impresa sfiorata a Leverkusen. Sarebbe stato sbagliato perdere punti oggi: vediamo che succederà, il nostro lo abbiamo fatto“.