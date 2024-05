Firma con la Roma, UFFICIALE: c’è l’annuncio del Presidente

Firma ufficiale con la Roma, c’è l’annuncio di questi minuti da parte del presidente dopo la gara di campionato.

Se è vero che restano numerose le questioni da limare in casa Roma in vista di un futuro che ha ancora tanto da dire e offrire, è altrettanto giusto evidenziare come, ad una settimana di distanza dalla conclusione definitiva del campionato, determinati discorsi e scenari paiano già ben chiari e indirizzati. Da più di un mese, ormai, si è ben consci di riprendere la prossima stagione con De Rossi in panchina, in attesa della sentenza definitiva circa la possibilità di approdare in Champions League, ora come ora unicamente legata al percorso dell’Atalanta di Gasperini in queste ultime settimane.

In attesa di disambiguazioni definitive e ufficiali circa il futuro di una squadra e di una società che continuano a sognare in grande dopo le plurime ed eterogenee difficoltà fino a questo punto incontrate, arrivano in questi minuti aggiornamenti ufficiali tutt’altro che trascurabili, che ben restituiscono il fermento che si respira ai piani alti di Trigoria per l’apparecchiamento del nuovo percorso. La catalisi sarà rappresentata dall’annuncio del nuovo direttore sportivo, per il quale dovrebbe mancare sempre meno.

Individuato in Florent Ghisolfi del Nizza, la nuova figura a servizio dei Friedkin e pronto a lavorare con De Rossi dovrebbe ormai essere vicinissimo al suo approdo in giallorosso. A confermarlo, infatti, sono state le dichiarazioni a France Bleu Azur del Presidente rossonero Jean Pierre Rivère al termine della gara contro il Lille. “Ghisolfi andrà alla Roma, siamo contenti per lui”.

