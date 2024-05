Addio Juventus, Giuntoli senza scampo: va in Premier

Addio Juventus, Cristiano Giuntoli senza scampo: inserimento dalla Premier League per l’obiettivo numero uno dei bianconeri. Ecco la situazione

Come sappiamo, la Juventus, ha in mente diversi colpi per la prossima estate. Non sappiamo chi arriverà alla fine, ma fino a pochi giorni fa il colpo sicuro sembrava quello di Koopmeiners.

Il centrocampista dell’Atalanta – che la Dea valuta almeno 60 milioni di euro – sembrava davvero a un passo dal cambiare casacca e vestirsi di bianconero, anche perché le cronache sportive ci hanno raccontato di un Gasperini convinto, pure, nel prendersi qualche contropartita tecnica che Giuntoli vuole inserire nell’affare per abbassare il cash da versare nelle casse dei bergamaschi. Però, dall’Inghilterra, secondo le informazioni che sono state riportate da FootballInsider, il colpo si potrebbe decisamente complicare.

Addio Juventus, assalto Liverpool per Koopmeiners

Il Liverpool, che ha chiuso la pratica allenatore affidandosi all’ex Feyenoord Slot – manca solamente l’annuncio ufficiale – avrebbe messo nel mirino Koopmeiners per la prossima stagione. Una notizia che piacere ai bianconeri non fa: sappiamo benissimo il fascino che esercitano i Reds in qualunque giocatore e la voglia che hanno, da quelle parti, di tornare a vincere la Premier League dopo aversa assaporata per molto tempo quest’anno.

E anche la Champions League ovviamente e il Liverpool sembra ovviamente più avanti rispetto alla Juventus sotto questo aspetto. Il sito citato prima sottolinea come i bianconeri al momento rimangono avanti, ma un assalto previsto nelle prossime settimane potrebbe anche portare al ribaltone incredibile. Con Giuntoli costretto a trovare un’alternativa all’olandese, e non sarà per niente facile.