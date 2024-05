Roma no stop, infortunio Spinazzola e ansia Dybala: doppio verdetto

Roma senza sosta, dopo l’eliminazione dall’Europa League i giallorossi sono tornati subito a Trigoria. Infortunio per Spinazzola e dubbio Dybala in vista dello scontro decisivo in casa dell’Atalanta.

Dopo aver sfiorato il sogno Dublino la Roma si è arresa al Bayer Leverkusen nel finale della semifinale di ritorno in Europa League. La squadra giallorossa ha prima recuperato il doppio svantaggio dell’andata, grazie a due calci di rigore perfetti tirati da Paredes, poi ha gettato la spugna nel finale di gara. Ad un passo dal triplice fischio è anche arrivato il gol del pareggio delle Aspirine, che allunga la serie record di imbattibilità per la squadra di Xabi Alonso. I giallorossi in nottata sono tornati a Trigoria, dove hanno dormito e si alleneranno oggi vista Atalanta.

Di umore opposto la squadra bergamasca, che ha centrato la qualificazione alla finale di Dublino grazie alla netta vittoria sul Marsiglia. Ora le due squadre si affronteranno domenica sera, al Gewiss stadium di Bergamo, in uno scontro diretto per la quinta posizione della Serie A. Entrambe le squadre sono appaiate a quota 60 punti, ma gli orobici hanno ancora una gara da recuperare contro la Fiorentina. Solo una vittoria alimenterebbe le speranze della Roma in ottica qualificazione alla prossima Champions League, ed i giallorossi lavoreranno da subito a Trigoria vista Bergamo.

Verso Atalanta-Roma, stop Spinazzola e dubbio Dybala: le ultime da Trigoria

Daniele De Rossi deve fare i conti con l’infortunio di Leonardo Spinazzola. Il terzino sinistro ha alzato bandiera bianca alla BayArena dopo appena venti minuti di gioco, venendo sostituito da Nicola Zalewski. Il laterale, ex Atalanta, salterà la sfida in casa dei bergamaschi, a causa di un fastidio all’adduttore destro.

A scriverlo è il quotidiano ‘Il Romanista’, che fa luce anche sulle condizioni di Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato il grande assente della notte europea della Roma, con De Rossi che ha svelato che lo avrebbe utilizzato solo in caso di tempi supplementari. L’ex Juventus proverà a stringere i denti per esserci domenica sera, nello scontro Champions in casa dell’Atalanta, ultimo grande appuntamento della stagione giallorossa.