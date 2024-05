Ranking UEFA, la Roma brucia l’Inter: sorpasso UFFICIALE

Ranking UEFA, la Roma sorpassa l’Inter dopo il pareggio amaro in casa del Bayer Leverkusen. Giallorossi primi in graduatoria tra le squadre italiane.

Impresa sfiorata per la Roma in casa del Bayer Leverkusen. La squadra guidata da Daniele De Rossi è stata raggiunta nel finale dai tedeschi, che hanno pareggiato i due gol segnati da Leandro Paredes su calcio di rigore. Sfuma la terza finale europea consecutiva per i giallorossi, che ora saranno chiamati alla vittoria in casa dell’Atalanta per lanciare un segnale nella corsa al piazzamento in Champions League. I bergamaschi giocheranno contro il Bayer la finale di Dublino ed in classifica sono a pari punti con i giallorossi, ma con una gara ancora da recuperare.

La Roma viene eliminata dall’Europa League dal Bayer Leverkusen dopo aver sfiorato l’impresa alla BayArena. Giallorossi che hanno annullato il doppio vantaggio della sfida d’andata, prima di crollare negli ultimi minuti ed essere raggiunti dalla squadra guidata da Xabi Alonso. Giallorossi che escono a testa alta dalla competizione, pagando la semifinale d’andata dello stadio Olimpico, persa per 0-2 la scorsa settimana. Roma che può consolarsi con il primato tra le italiane nel ranking UEFA, che certifica l’ottimo cammino europeo della squadra giallorossa nelle ultime stagioni.

Ranking UEFA, Roma prima tra le italiane: Inter sorpassata

Nella graduatoria europea la Roma è la prima tra le squadre di Serie A. Il 2-2 finale maturato in casa del Bayer Leverkusen fa balzare la squadra giallorosso al sesto posto del ranking UEFA, guidato dal Manchester City di Pep Guardiola.

Agganciata l’Inter a quota 101, ma sorpassata nella classifica UEFA finale. La Roma chiude il suo cammino europeo stagionale alle spalle del Liverpool e superando l’Inter di Inzaghi, finalista nella passata edizione della Champions League. Ora la qualificazione alla massima competizione europea resta l’unico obiettivo stagionale, con il posticipo di domenica in casa dell’Atalanta decisivo in tal senso. Entrambe le squadre sono al quinto posto della Serie A, ma gli orobici devono ancora recuperare la sfida contro la Fiorentina in campionato.