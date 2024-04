Ranking UEFA, Roma quota 100: piazzato il sorpasso

Ranking UEFA, dopo la vittoria di ieri sera contro il Milan la Roma tocca quota 100. Piazzato il sorpasso e adesso nel mirino c’è l’Inter

Una vittoria importante per tanti aspetti. L’approdo per il secondo anno di fila in semifinale di Europa League – la terza volta di fila in Europa -, l’ufficialità di cinque squadre in Champions League l’anno prossimo, la sensazione di una Roma forte, che anche se è stata sotto di un uomo per buona parte del match ha gestito tutta la partita. E ha passato con merito il turno.

Una serata magica anche per il Ranking Uefa. Sì, perché se dopo la vittoria della scorsa settimana gli uomini di De Rossi avevano superato il Chelsea agganciando il Lipsia, con l’affermazione di ieri i tedeschi sono alle spalle e il settimo posto è solitario. E adesso nel mirino c’è l’Inter.

Ranking UEFA, Roma quota 100

Se al primo posto c’è il Manchester City con 148 punti, la Roma si può fregiare del fatto di aver raggiunto le tre cifre: sono 100 infatti i punti adesso conquistati in questa speciale graduatoria. E nei radar della banda di Daniele De Rossi adesso c’è finita l’Inter di Simone Inzaghi. Un solo punto separa le due squadre in classifica. E i giallorossi hanno ancora due partite da giocare.

Certo, c’è il Bayer Leverkusen, squadra campione di Germania che ieri sera ha esultato nel momento in cui ha capito che la Roma ha battuto il Milan eliminando la squadra di Stefano Pioli. Una sfida durissima, difficile, forse proibitiva. Ma arrivati a questo punto si è in ballo e si deve ballare. Lo sa De Rossi. Lo sanno i suoi ragazzi. Che continuano a sognare.