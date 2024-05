Calciomercato Roma, spunta una nuova clausola

Calciomercato Roma, verdetto in uscita e nuova clausola a sorpresa. Ecco le ultime in vista della sessione estiva in casa giallorossa.

Dal sogno Dublino all’incubo Leverksusen, la semifinale di ritorno in Europa League per la Roma è stata densa di emozioni. La squadra guidata da Daniele De Rossi ha prima raggiunto i tedeschi, pareggiando il doppio svantaggio dell’andata, poi è capitolata negli ultimi minuti alla BayArena. Il simbolo della rimonta, che fino all’ottantesimo minuto ha tenuto in vita la Roma è stato l’argentino Leandro Paredes, glaciale dagli undici metri in entrambi i rigori concessi alla squadra giallorossa.

Le prestazioni del centrocampista ex Juventus sono state sempre più in rialzo nel corso della stagione. Con il cambio in panchina Paredes è rinato da metronomo della squadra giallorossa, diventando a tutti gli effetti un intoccabile per l’ex Capitano della Roma. Anche ieri è stato tra i migliori in campo in Germania, oltre alla doppietta siglata è sempre stato nel vivo del gioco in entrambe le fasi di gioco. Diametralmente opposta è stata la stagione di un compagno di reparto, anche lui arrivato in estate dal PSG, ovvero Renato Sanches.

Calciomercato Roma, spunta il bonus per Paredes: il PSG può incassare

Una stagione opposta che apre ad un diverso futuro per i due. L’ex Juventus è infatti arrivato a titolo definitivo alla Roma, mentre il portoghese con la formula del prestito ed è destinato a tornare, di passaggio, al club parigino nelle prossime settimane.

Secondo quanto scrive su ‘X’ Fabrizio Romano la Roma ha pagato 2.5 milioni di euro al PSG per il cartellino di Leandro Paredes. Nel momento della firma è stata inserita una clausola che prevede un bonus da versare nelle casse del club francese. Al raggiungimento delle 80 presenze con la squadra giallorossa la Roma dovrà versare altri due milioni di euro ai parigini. Attualmente l’argentino ha raccolto 47 presenze dal suo ritorno a Trigoria.