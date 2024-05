Dalla Juventus alla capitale: ritorno clamoroso

Giungono nuove succulenti voci in merito al frenetico mercato che attende la massima lega italiana nel corso dell’estate

Mentre la stagione volge al termine e ogni partita rischia di decretare svariati cambiamenti nella classifica finale, i vertici delle varie società europee si preparano ad un calciomercato estivo che si prevede essere a dir poco scoppiettante. In Italia la massima lega si prepara a vivere un profondo restyling di svariate big, pronte anche ad un discreto valzer in termini di panchine. La Serie A che ci troveremo a vivere tra poche settimane ai blocchi di partenza della stagione 24/25 potrebbe assomigliare davvero poco a quella in corso.

Tra una Roma pronta a plasmarsi in relazione alle esigenze di Daniele De Rossi, Milan e Napoli decisi a incassare un importante gettone dalla cessione rispettivamente di Leao e Osimhen, l’Inter intenta a ringiovanire parte della rosa e la Juventus di Giuntoli sempre più propensa a iniziare la rivoluzione Thiago Motta per tornare sulla cima del campionato nostrano, non mancheranno di certo le operazioni di mercato.

La Vecchia Signora su tutti parrebbe incline ad una serie di mosse finemente calcolate dal DS Giuntoli per tentare di trasformare la Juventus di Allegri in quella di Thiago Motta. Tra i due allenatori è complicato individuare punti in comune in termini di filosofie calcistiche e, difatti, i calciatori che occorrono all’uno, non sono quelli che gradirebbe l’altro. È così che i vertici piemontesi parrebbero aver già segnato sui propri taccuini i movimenti necessari a fornire a Motta una squadra compatibile con le caratteristiche tattiche fatte emergere a Bologna. Intanto emergono nuove voci su una possibile cessione dei bianconeri.

Szczęsny corteggiato dall’Arsenal

Così come la Vecchia Signora parrebbe aver preparato con cura le carte da giocare al momento dell’apertura del mercato estivo, anche l’Arsenal di Mikel Arteta – attualmente primo in Premier League con un solo punto di vantaggio e una partita in più sul Manchester City di Guardiola – sembrerebbe determinato nell’approcciare la prossima stagione nuovamente da protagonisti della massima lega inglese.

Per farlo, i Gunners avrebbero messo nel mirino ben due gioielli bianconeri. Sono Dusan Vlahovic e Wojciech Szczęsny i due obiettivi di mercato dell’Arsenal, con particolare interesse per l’estremo difensore ex Roma. Secondo quanto riportato dal The Standard, pare infatti che un ritorno del polacco in terra inglese sarebbe particolarmente gradito a mister Arteta. Il contratto con la Vecchia signora scadrà nel 2025 e l’ingaggio di 6,5 milioni in questo momento è l’unica fonte di tentennamento per i vertici londinesi.