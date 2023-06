Calciomercato Roma, scambio deluxe con l’Inter: ritorno di fiamma

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Inter e deja-vu: pedina di scambio per il sì.

Le recenti ore ci hanno restituito consapevolezza relativamente al grande dinamismo degli addetti ai lavori giallorossi per il rinforzo della squadra da consegnare al tecnico in vista della prossima stagione. La speranza, che col passare del tempo diviene consapevolezza sempre meno incerta, è quella di poter assistere alla permanenza di Mourinho, la cui posizione sembrerebbe meno in bilico rispetto a quanto ci si aspettasse e al quale la società sta cercando di assicurare le ricercate e da tempo attese garanzie.

Il discorso in conferenza stampa nei meandri della Puskas Arena aveva lasciato intendere come il portoghese attendesse importanti novità anche a livello societario, al fine di tutelare una posizione che lo aveva visto troppo esposto, portandolo a ricoprire incarichi ben più ampi, tali dal portarlo a definirsi “molto stanco” e a reclamare un qualcosa “di più” per sé stesso e la propria squadra. Gli aggiornamenti delle ultime ore, come dicevamo, hanno permesso di registrare importanti novità, grazie ad un dinamismo di Tiago Pinto e colleghi che sta abbracciando una pluralità di aspetti.

Calciomercato Roma, Spinazzola all’Inter: ritorno di fiamma con lo scambio deluxe

Se ai piani alti di Trigoria, da un lato, c’è la necessità di concretizzare le giuste operazioni in uscita entro il 30 giugno ai fini del settlement agreement, è altrettanto giusto evidenziare come tale gravoso incarico non stia facendo distogliere gli addetti ai lavori dalle tante operazioni in entrata, fondamentali per assicurare rinforzi funzionali e tempestivi a chi di dovere.

I nomi di Ndicka, Frattesi, Aouar e Tielemans sono stati quelli più caldi delle scorse ore ma, ampliando il discorso anche alle possibili uscite, non si sottovaluti la possibilità di un intrigante scambio con l’Inter. Dopo le notizie relative all’interesse nerazzurro per Leonardo Spinzzola, in scadenza contrattuale nel 2024, non è da escludersi la possibilità di assistere ad un’operazione sinergica tra Marotta e Tiago Pinto.

Ricordando che il 37 era stato molto vicino al club lombardo nel 2020, quando ci fu il ripensamento finale poco prima della chiosa ufficiale di una trattativa che avrebbe riportato Politano in giallorosso, nelle prossime settimane si potrebbe assistere ad uno scenario simile. Il rinato interesse per Spina, infatti, potrebbe giustificare uno scambio con una squadra ben fornita sulla fascia sinistra, consegnando a mister Mourinho Robin Gosens.

L’ex Atalanta rappresenterebbe un rinforzo di innegabile valore che, al di là di qualche problematica fisica che lo aveva in passato costretto ad un lungo stop, aiuterebbe non poco i giallorossi. Con il benestare di tutte le parti in causa.