Scambio con la Juve e addio immediato: lascia Roma dopo 6 mesi

Scambio con la Juve e addio immediato: lascia la Roma dopo soli sei mesi. Ecco lo scenario che clamoroso che si potrebbe verificare a gennaio

Scambio clamoroso in Serie A per cercare di aggiustare, cambiando gli uomini, quelli che sono i problemi evidenti che sono venuti fuori nel corso di queste prime giornate di campionato.

Da un lato c’è la Roma di Juric, che continua a giocare a tre dietro. Ed è per questo che, forse, Hummels non ha trovato così tanto spazio fino al momento. Dall’altro c’è la Juventus che con Danilo non è riuscita a “sostituire” quel buco clamoroso lasciato da Bremer. Il primo dei due brasiliani, anche ieri sera contro il Parma è apparso un uomo fuori forma, molto indietro sotto la parte fisica ma anche disconnesso mentalmente con tutto il resto dei compagni. Insomma, secondo le informazioni che sono state riportate da calciomercatonews.com, a gennaio si potrebbe ipotizzare uno scambio clamoroso.

Scambio Roma-Juve: Hummels a Torino e Danilo in giallorosso

Sì, Danilo alla Roma e Hummels alla Juventus. Questo viene ipotizzato nell’articolo del portale che si occupa delle notizie sulle trattative in corso e su quelle che potrebbero prendere piede nel corso delle prossime settimane. E anche per caratteristiche potrebbe diventare più di un’idea, soprattutto se i giallorossi dovessero continuare a giocare a tre dietro: Danilo, con Allegri, raramente ha sbagliato una partita e in un pacchetto arretrato del genere dà la sensazione di trovarsi nel suo habitat naturale.

Discorso diverso, invece, per Hummels: che dal proprio canto potrebbe sentirsi molto a più agio a quattro dietro, proprio il sistema tattico utilizzato da Motta e che il tecnico continuerà a utilizzare nei prossimi mesi. Al momento, c’è da dirlo, non esiste una vera e propria trattativa, ma l’idea potrebbe arrivare ben presto sia nella testa di Giuntoli sia in quella di Ghisolfi. Nel calciomercato può davvero succedere di tutto, questo lo sappiamo e lo abbiamo visto più volte.