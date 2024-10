Addio Dybala a gennaio: accordo con la Roma

Addio Dybala a gennaio: si fanno sempre più insistenti le voci di una cessione della Joya nel prossimo mese di gennaio. Accordo con la Roma

Mentre Juric questa sera si gioca la panchina contro il Torino, con De Rossi che comunque non verrà chiamato indietro dai Friedkin, continuano ad arrivare delle voci importanti sul futuro di Paulo Dybala.

Per ora, la Joya, ha un contratto in scadenza alla fine della prossima stagione, anche se sappiamo benissimo che ci potrebbe essere il rinnovo automatico. Ma sappiamo anche che la Roma ha provato a cederlo in Arabia la passata estate: alla fine Dybala ha deciso di rinunciare ad una montagna di soldi per rimanere in giallorosso. Non sappiamo se si è pentito o meno. Ma di certo il suo futuro è tutto da scrivere anche perché dalla Turchia continuano ad arrivare voci insistenti di un possibile cambio di casacca nel prossimo mese di gennaio.

Addio Dybala a gennaio: accordo trovato con la Roma

Secondo le notizie riportate da Jwww.aksam.com.tr2, il Fenerbahce di Mourinho vuole prendere Dybala subito, nel prossimo mese di gennaio. Da quelle parti vogliono rafforzare la squadra e “far ripartire una nuova stagione”.

Il direttore sportivo dei turchi, inoltre, Mario Branco, avrebbe avviato i colloqui con la Roma per l’argentino. E la Roma, a quanto pare, non avrebbe chiuso la porta a prescindere sulla questione: dalle parti di Trigoria ci starebbero pensando quindi, anche per quello che è stato il passato. La cessione di Dybala era quasi certa, poi è stato il giocatore a prendere una decisione diversa nel merito e quindi decidere, con convinzione, di rimanere nella Capitale. Poi c’è da dire che l’avvio di stagione è stato anche al di sotto delle aspettative e questo porta a delle riflessioni da parte di tutti. Vedremo come andrà a finire, ma le indiscrezioni continuano ad essere belle importanti.