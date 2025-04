Bomba Conte, incrocio Juve-Roma: accordo e via libera

Non sono affatto passate inosservate le ultime indiscrezioni legate al futuro di Antonio Conte, sempre più lontano dal Napoli: lo scenario

Il pareggio maturato al Dall’Ara di Bologna ha impedito al Napoli di accorciare le distanze sull’Inter capolista, distante sempre tre punti. Dopo un primo tempo gagliardo, Lukaku e compagni hanno abbassato progressivamente il baricentro subendo il prepotente ritorno degli uomini di Italiano in grado prima di pareggiare la contesa con Ndoye e poi di spaventare nel finale gli Azzurri con Castro. A tenere banco, però, continua ad essere il futuro di Antonio Conte.

Sebbene il tecnico salentino sia legato al club partenopeo da un contratto in scadenza nel 2027, la sensazione è che il tanto ventilato summit di fine stagione in programma tra le parti possa rappresentare un autentico punto di svolta. Dopo un mercato invernale piuttosto deludente, Conte vorrà delle certezze granitiche su cui innestare il nuovo progetto tecnico. In caso contrario, una separazione anticipata non sarebbe affatto da escludere.

Si inseriscono proprio in questo filone, del resto, le ultime indiscrezioni che vorrebbero la Juve pronta ad affidare le redini della sua panchina proprio al suo vecchio condottiero. Scenario, quest’ultimo, alimentato anche da Antonio Cassano che, nel corso della diretta di Viva el Futbol, ha allargato lo scenario includendo nel novero delle possibili pretendenti anche la Roma.

Conte e l’addio al Napoli: ‘follia’ Roma, svolta Juve. Ecco cosa sta succedendo

Di seguito il passaggio con il quale Cassano ipotizza i possibili scenari riguardanti il futuro di Conte: “Cercherà un progetto vincente, vorrà andare a vincere. Tre squadre ci sono: o tornare alla Juve o il Milan o una follia alla Roma. A Conte di vivacchiare non frega nulla”.

Per tutta una serie di ragioni, allo stato attuale della situazione la Juventus sembra essere la squadra maggiormente ‘attrezzata’ a convincere Antonio Conte. Di fatto già in passato – in tempi e in modi diversi – l’attuale allenatore del Napoli si è proposto in orbita bianconera, salvo poi vedere bypassata la sua candidatura per alcuni nodi ancora irrisolti con l’ambiente. Il tempo, però, sembra aver appianato le divergenze al punto da far maturare in Conte il desiderio di ritornare all’ombra della Mole per riannodare i fili del discorso interrotti nell’estate 2014.

Intervenuto al ‘Processo di Biscardi’, Marcello Chirico ha rincarato la dose sull’argomento: “Da Torino mi dicono che Conte vuole andare alla Juve e che attende solo dei segnali da parte della società. Lui avrebbe già preso questo tipo di decisione“. Le prossime settimane, insomma, contribuiranno a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Non sono affatto esclusi nuovi, importanti colpi di scena.