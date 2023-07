Addio Roma con l’effetto domino: assalto Inter

Calciomercato Roma, l’effetto domino può aprire le porte all’addio ai giallorossi. Tutto dipenderà dalle manovre dell’Inter, che prepara il ritorno di fiamma a sorpresa.

Nuovo intreccio con l’Inter di Marotta e Inzaghi per Tiago Pinto nel calciomercato estivo della Roma. Le manovre in uscita del club nerazzurro possono spalancare le porte all’addio ai giallorossi nelle prossime settimane. A scatenare il ritorno di fiamma in casa interista è l’effetto domino lampo sulla corsia. Ecco le ultimissime che coinvolgono per l’ennesima volta le squadre allenate da José Mourinho e Simone Inzaghi.

Inter e Roma sono state fin qui protagoniste di diversi intrecci in ottica calciomercato estivo. La squadra nerazzurra, forte del tesoretto in uscita incassato dalle cessioni di Brozovic e Onana, ha insidiato la Roma in diverse trattative in entrata. Lampante è l’esempio Davide Frattesi, che ha firmato con l’Inter dopo esser stato accostato a più riprese ad un ritorno in giallorosso. Anche in attacco il club lombardo è stato segnalato sulle tracce di due obiettivi caldi in casa Roma: prima Alvaro Morata poi Gianluca Scamacca. Mentre l’interesse dei nerazzurri per lo spagnolo sembra essersi spento, c’è un nuovo intreccio a sorpresa tra i due club che potrebbe portare ad un addio in corsia per la squadra guidata da José Mourinho.

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma Inter per Spinazzola: dipende tutto da Gosens

La Roma, al contrario dell’Inter, non è riuscita a piazzare cessioni di livello finora. Tiago Pinto ha smaltito con abilità la rosa giallorossa da diversi esuberi, cedendo anche tre ex Primavera per fare cassa nel mese di giugno. In rotta d’uscita rimangono Roger Ibanez e Rick Karsdorp, per i quali latitano però offerte decisive fin qui. Ecco perché, oltre al possibile addio a Zeki Celik, torna d’attualità anche il futuro di Leonardo Spinazzola.

Il numero 37 giallorosso è entrato nel suo ultimo anno di contratto con la Roma. In passato si era parlato di sirene dall’Arabia saudita per l’ex Atalanta, ma non si è arrivati mai ad una possibile trattativa nel concreto. Ora, secondo quanto scrive il giornalista Flavio Maria Tassotti, il nome del terzino sinistro continua ad essere nei radar dell’Inter. L’assalto dei nerazzurri potrebbe concretizzarsi in caso di addio ad un altro ex bergamasco come Robin Gosens.