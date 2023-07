Scamacca alla Roma con lo scambio: Pinto cala il jolly

Calciomercato Roma, Tiago Pinto sta definendo le uscite degli esuberi prima di fiondarsi su Gianluca Scamacca. La prossima settimana ci sarà un nuovo incontro col West Ham

Prosegue la preparazione estiva della Roma in Algarve. Questa sera la squadra di José Mourinho tornerà in campo per la seconda amichevole in terra portoghese, stavolta contro l’Estrela Amadora. Su un binario parallelo viaggiano le manovre di Tiago Pinto, che sta definendo nuove cessioni tra gli esuberi giallorossi. Al termine del ritiro portoghese il dirigente giallorosso volerà nuovamente a Londra per incontrare il West Ham. E spunta l’ipotesi dello scambio per arrivare alla firma di Gianluca Scamacca.

Tra poche ore la Roma torna in campo in Albufeira, questa sera i giallorossi affronteranno l’Estrela Amadora. Lo scorso test amichevole contro il Braga si è chiuso sull’1-1, con la rete di Stephan El Shaarawy per la squadra guidata da José Mourinho. Nella sfida contro la terza forza dello scorso campionato portoghese l’unico calciatore sempre in campo è stato Andrea Belotti. Non solo un segnale di mercato da parte dello Special One ma un vero e proprio dato di fatto: l’ex Torino è l’unico centravanti al momento a disposizione della Roma. La priorità in entrata per Tiago Pinto continua ad essere quella del nuovo bomber da regalare a Mou, oltre ad un rinforzo a centrocampo.

Calciomercato Roma, Pinto incontra il West Ham per Scamacca: scambio con Ibanez

La pista più calda è quella che porta la Roma a guardare con insistenza a Gianluca Scamacca. Lo stallo con l’Atletico Madrid per il futuro di Alvaro Morata continua ed il centravanti ex sassuolo rappresenterebbe la prima scelta per Tiago Pinto. Il portoghese tornerà a Londra per strappare il sì del West Ham e potrebbe calare il jolly sul tavolo della trattativa.

Secondo quanto evidenzia l’edizione odierna de ‘Il Tempo’, la squadra londinese è a caccia di rinforzi in difesa. Incassato il no del Manchester United per Maguire gli Hammers continuano a cercare un nuovo difensore centrale. Ecco perché Pinto starebbe pensando di offrire Roger Ibanez ai londinesi, il futuro del difensore brasiliano è ancora un rebus ma potrebbe risolversi nei prossimi giorni.