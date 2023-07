Roma-Estrela, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Estrela, questa sera secondo test per i giallorossi nel ritiro portoghese. La probabile formazione giallorossa e dove vederlo in tv e in streaming

Stasera gioca la Roma, per il secondo test del ritiro portoghese. Si avvicina il campionato e Mourinho inizia a fare le prove generali. Magari anche questa sera se ne andrà in tribuna, come successo nella prima amichevole (1-1) di qualche giorno fa. Sì, anche lui purtroppo non ci sarà al debutto, così come non ci saranno Dybala e Pellegrini, entrambi squalificati.

Un’altra occasione, comunque, per vedere di nuovo all’opera quelli che sono i volti nuovi di questa stagione. In attesa del centrocampista che abbiamo capito dovrebbe essere Renato Sanches e dell’attaccante che anche in questo caso sembra deciso, visto che Scamacca manda continui e importanti segnali. Vedremo, il tempo stringe. E la situazione comincia ad essere anche leggermente complicata per Mourinho.

Roma-Estrela, probabili formazioni e dove vederla

Intanto partiamo dalla questione tv: il match di questa sera, in programma ad Albufeira alle 21, sarà possibile seguirlo in diretta esclusiva su Sky. Adesso invece andiamo a vedere quelle che potrebbero essere le scelte di Mourinho, che si affiderà ancora, ovviamente, al 3-5-2.

Svilar tra i pali, Llorente, Smalling e Ndicka dietro. Kristensen e Spinazzola sugli esterni, con Aouar, Matic e Pellegrini in mezzo al campo. Davanti Dybala ed El Shaarawy. Secondo il Corriere dello Sport dovrebbe essere questa la formazione titolare della Roma di questa sera, con diverse novità rispetto alla prima amichevole. Dybala dal primo minuto con Belotti che invece in panchina, l’unico attaccante di ruolo e l’unico che ha giocato tutti i novanta minuti la scorsa volta. Insomma, scelte.