Intrigo Morata, rivelazione UFFICIALE: “Siamo contenti”

Il futuro di Morata continua a tenere banco: la nuova rivelazione ufficiale che fa il punto della situazione e del modo con il quale si sta gestendo il tutto.

Nella lista degli attaccanti monitorati con estrema attenzione dalla Roma, il profilo di Alvaro Morata ricopre un ruolo tutt’altro che banale. L’attaccante spagnolo, infatti, è uno dei nomi indicati da José Mourinho per completare il reparto offensivo.

Al momento, però, le trattative con l’Atletico Madrid stanno vivendo una fisiologica fase di stallo. I Colchoneros, infatti, non intendono abbassare le proprie richieste, che si attestano sui 21 milioni di euro circa. La volontà del club iberico, infatti, è quella di non mettere a bilancio una minusvalenze, ragion per cui sta tirando la corda con tutte le pretendenti al calciatore spagnolo, che di certo non mancano. In Italia, ad esempio, in tempi e in modi diversi Juventus, Roma ed Inter hanno effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione. Per svariati motivi, però, nessuno dei tre club sopracitati ha deciso di affondare il colpo. Parallelamente sono arrivate anche delle offerte dall’Arabia che, però, non sembrano scaldare più di tanto il bomber spagnolo.

Calciomercato Roma, rebus Morata: Savic fa chiarezza

Nel frattempo Morata si sta allenando regolarmente con la squadra. ‘Pizzicato’ al termine di una seduta in un conciliabolo con Simeone, l’attaccante spagnolo è stato di fatto blindato non solo dal tecnico argentino ma anche e soprattutto dal club madrileno.

Le chances legate ad una sua partenza, però, non sono da escludere a priori. A parlare della situazione che si è venuta a determinare ci ha pensato Savic che, intervistato dal ritiro dell’Atletico Madrid, ha detto la sua sulle voci riguardanti Morata e Joao Felix. Ecco quanto riferito da Savic:

“Come sta gestendo lo spogliatoio l’incertezza relativo a Joao Felix e Morata? Questo deve essere gestito di più dal club. Nello spogliatoio l’abbiamo gestita bene, siamo contenti perché loro sono qui e si tratta di calciatori importanti. Vedremo se ci saranno in questa stagione oppure no”