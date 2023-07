Roma a fuoco lento, incontro per Scamacca: ecco cosa sta succedendo

Roma a fuoco lento, previsto un incontro con il West Ham per riportare Gianluca Scamacca in Italia: ecco le ultime info sulla trattativa

Gianluca Scamacca è uno degli obbiettivi principali di Tiago Pinto. L’ex bomber del Sassuolo si mise in mostra due anni fa nel nostro campionato, dimostrando uno strapotere fisico nonché un gran feeling con il gol. Le sue prestazioni attirarono l’attenzione di molti club in Italia e in Europa, ma alla fine a spuntarla fu il West Ham, che offrì alla società neroverde ben 40 milioni di euro per portarlo in Inghilterra.

Solamente un anno dopo però, complici gli infortuni, Scamacca non è riuscito a imporsi in Premier League e gli Hammers hanno cominciato a valutare un suo trasferimento. Tuttavia a rendere la trattativa così difficile è proprio il fatto che gli inglesi lo abbiano pagato così tanto appena un anno fa, e dunque abbassare troppo la valutazione costerebbe alla società una minusvalenza non indifferente.

La Roma e Tiago Pinto comunque non demordono, e proveranno ancora un ulteriore affondo per cercare di riportarlo in Italia. La prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, con il gm portoghese che avrà un altro incontro per provare a convincere gli Hammers a cedere l’attaccante.

Roma a fuoco lento, previsto un incontro decisivo per Scamacca: la situazione

Nonostante il muro del West Ham, che non vuole cedere il giocatore in prestito, la Roma continua ad insistere per Gianluca Scamacca. José Mourinho avrebbe preferito avere la rosa al completo per il ritiro in Portogallo, ma le difficoltà riscontrate in questa trattativa e in quella per Alvaro Morata non lo hanno reso possibile.

Lo Special One avrebbe gradito al massimo che la situazione si delineasse entro la prima settimana di agosto, in modo tale di avere il centravanti in tempo per poter giocare la prima gara di campionato. Al momento sembrerebbe difficile una chiusura in tempi brevi dell’affare, tuttavia ci sono importanti novità che potrebbero cambiare le carte in tavola.

Secondo quanto riportato dal portale SiamolaRoma.it la prossima settimana potrebbe essere quella decisiva, è previsto infatti un incontro a cui parteciperanno tutte le parti interessate, ovvero Tiago Pinto, la dirigenza del West Ham e i rappresentanti di Scamacca per cercare di trovare una soluzione che accontenti tutti, nella speranza che possa finalmente portare alla tanto agognata fumata bianca.