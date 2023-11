Calciomercato Roma, paradosso Lukaku: il finale non è scontato

Calciomercato Roma, l’obiettivo è quello di trattenere in tutti i modi Lukaku. Ma ci sono almeno tre ostacoli per prendere il cartellino

L’impatto che ha avuto con la maglia della Roma era sognato ma non di certo aspettato, soprattutto dopo un’estate passata a guardare i compagni allenarsi insieme e lui prima con i ragazzini del Chelsea e poi da solo. Ma Lukaku ha dimostrato sin dall’inizio di essere pronto, tant’è che dopo due giorni Mourinho, anche se per uno spezzone, aveva deciso di mandarlo in campo per cercare di risollevare le sorti del match.

In quella partita le cose non sono andate per il verso giusto, ma poi Lukaku ha iniziato a segnare con regolarità e tornerà nella Capitale dopo aver messo a referto quattro reti in 37 minuti con la maglia del Belgio contro l’Azerbaigian. Insomma, un giocatore totale che la Roma vorrebbe tenere anche il prossimo anno. La qualificazione alla Champions League visti i costi della possibile operazione potrebbe aiutare.

Calciomercato Roma, gli ostacoli per Lukaku

Un quadro questa mattina lo fa Il Tempo in edicola che sottolinea come il club stia lavorando, appunto per cercare di trattenere il giocatore anche nella prossima stagione nonostante non si conosca quello che sarà il futuro di Pinto e di Mourinho, entrambi in scadenza. Ci sono degli ostacoli comunque non di poco conto, ma avere un giocatore del genere, in rosa, potrebbe essere fondamentale.

E andiamo a vedere questi ostacoli: intanto ovviamente il costo del cartellino. Dopo una stagione del genere impossibile pensare che il Chelsea possa abbassare le pretese. I 43 milioni di euro circa piazzati come costo del giocatore rimarranno tali. Poi ci sarebbe da discutere anche dell’ingaggio dello stesso Lukaku, e infin il discorso legato ad Abraham, che a Londra piace ma che viene da un infortunio che almeno fino al prossimo mese di febbraio lo terrà fuori. Magari, Tammy, in condizione ovviamente, potrebbe diventare un’importante pedina di scambio. In ogni caso la Roma vuole tenere Lukaku. E questo è già un buon punto di partenza.