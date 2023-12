“Mourinho non rinnova”: sorpasso Milan per l’erede

L’addio di José Mourinho alla panchina romanista sembra poter essere più vicino che mai: così il rinnovo non arriverà mai

Nella capitale regna ancora l’incertezza riguardo il futuro di José Mourinho sulla panchina della Roma. La società sembra voler prendere tempo, in attesa di capire quale possa essere la soluzione migliore in vista della prossima stagione. Il contratto dello Special One scade a giugno, e a oggi non ci sono state ancora trattative ufficiali per il rinnovo.

Nel corso delle ultime settimane però la Curva Sud, cuore pulsante del tifo romanista ha espresso la volontà di restare accanto al portoghese “fino alla morte”, anche se resta da valutare quanto sia effettivamente possibile. Il nome dell’ex manager del Tottenham continua ad essere accostato a club facoltosi come Real Madrid e Newcastle, eppure lui stesso si è sbilanciato, dicendo di voler continuare l’avventura in giallorosso anche a costo di rivedere la sua politica sugli acquisti.

Stando alle ultime indiscrezioni però non ci sarà pace per i tifosi giallorossi, secondo quanto riferito in diretta infatti le strade dello Special One e della Roma potrebbero davvero separarsi a fine stagione: la situazione.

Moruinho, niente rinnovo: sorpasso Milan

Da quando siede sulla panchina giallorossa in termini di mentalità europea la Roma ha fatto decisamente passi in avanti, conquistando due storiche finali consecutive, di Conference e di Europa League, uscendo sconfitta da quest’ultima solo a causa dell’arbitraggio non all’altezza del fischietto inglese Taylor.

In campionato però la musica è diversa, e la formazione capitolina non è mai riuscita ad arrivare vicino al quarto posto valido per la qualificazione in Champions, proprio per questo, secondo Paolo Bargiggia, intervenuto in diretta ai microfoni di TvPlay la società potrebbe decidere di non rinnovare il contratto del porotghese, ecco le sue parole:

“Mourinho è un grande paraculo, non c’è voglia di rinnovargli il contratto e allora usa l’arma della pressione dei tifosi per far cambiare idea alla proprietà ma nemmeno i risultati li stanno dando ragione. Se dovessero decidere oggi la Roma non rinnoverebbe il suo contratto. Su Thiago Motta invece sembra ci sia molto forte il Milan che interessa anche alla Juve se va via Allegri. Il Milan però è più voglioso e impaziente di cambiare Pioli, del resto quando ha un’emergenza infortuni o cambi tutto lo staff o cambi l’allenatore”.