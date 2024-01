Nuovo direttore sportivo Roma: è già pronto a firmare

L’addio di Tiago Pinto lascia scoperta una posizione nell’organigramma societario: il sostituto è già pronto per firmare.

La notizia della rescissione consensuale di Tiago Pinto ha fatto scatenare, come normale che sia, il toto-nome in casa Roma. La società giallorossa dovrà infatti prendere al più presto possibile una decisione su chi sarà il sostituto del portoghese.

Un ciclo che dunque si conclude dopo tre anni per Tiago Pinto, arrivato nella Capitale a gennaio 2021 e che saluterà la Roma con una Conference League conquistata in bacheca. Il portoghese era arrivato dal Benfica dove aveva lavorato quasi tre anni e mezzo, sempre come direttore sportivo. Il suo addio in giallorosso non è però immediato, infatti verrà ufficializzato a partire dal sabato 3 febbraio 2024. In questo mese di tempo Tiago Pinto avrà il compito di procurare a José Mourinho un difensore per sopperire alle varie assenze.

Gli infortuni di Smalling e Kumbulla, gli acciacchi fisici di Mancini e infine la partenza in Coppa d’Africa di N’Dicka riducono all’osso il reparto difensivo della Roma, impegnata in tre competizioni e che ha l’obbligo di farsi trovare pronta a livello numerico a questi importanti appuntamenti. In Coppa Italia, archiviata la pratica Cremonese, ci sarà il sentito derby contro la Lazio mentre in Europa League ennesima sfida al Feyenoord, battuto in finale di Conference League nel 2022 ed è eliminato ai quarti della scorsa stagione sempre in Europa League. Infine ma non per poca importanza, c’è il campionato dove la Roma è attualmente settima a -5 dal quarto posto che vorrebbe dire qualificazione in Champions League.

Il dopo Pinto ha un passato nel Chelsea

La società giallorossa, stando a quanto si legge dal comunicato dell’addio di Pinto, ha confermato che la ricerca del suo sostituto “è in corso e saremo lieti di poterlo annunciare nelle prossime settimane“. Sono già spuntati vari nomi con François Modesto tra i candidati per via dell’ottimo rapporto con Lina Souloukou, attuale CEO della Roma nonché ex collega di François all’Olympiacos. A frenare l’arrivo dell’ex difensore è il contratto che ora come ora lo lega al Monza. Da non escludere l’ipotesi Frederic Massara, un profilo che già era stato accostato in passato: si tratterebbe di un ritorno.

L’ultimo nome che però è emerso, secondo La Repubblica, è quello di Christopher Vivell. Classe 1986, il tedesco è attualmente svincolato e questo potrebbe facilitare le operazioni: sarebbe pronto a firmare subito. Nato a Karlsruhe, Vivell ha iniziato a lavorare nello staff dell’Hoffenheim, prima nella squadra giovanile e poi nella seconda squadra fino a diventare osservatore in Prima. Nel 2015 è entrato nel mondo RedBull, prima al Salisburgo come direttore area scouting e coordinatore Sportivo. Successivamente arrivò il passaggio al Lipsia da direttore tecnico dal 2020 al 2022, data d’inizio del suo ultimo lavoro ovvero quello al Chelsea, sempre da direttore tecnico.