Dal Torino alla Roma: Inter cancellata

Reduce dalla qualificazione agli ottavi di finale di Europa League, dove incontrerà il Brighton, la Roma è al centro di numerose voci di calciomercato

Al termine di una partita dominata ma vinta solamente ai calci di rigore, la Roma non ha avuto troppo tempo per festeggiare il passaggio agli ottavi di finale di Europa League. Nella giornata di ieri, mentre apprendeva il nome della prossima avversaria, la squadra giallorossa è subito tornata al lavoro per preparare la sfida in casa contro il Torino, in programma lunedì alle 18.30. Una sfida che si preannuncia molto equilibrata, come testimoniano anche gli ultimi tre precedenti, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a segnare più di un gol.

Tra i granata, ci sarà anche quel Duvan Zapata, vicinissimo ai giallorossi in estate, prima che i Friedkin decidessero di virare con forza su Romelu Lukaku, dopo il tira e molla con l’Atalanta. L’attaccante colombiano non sarà tuttavia l’unico osservato speciale tra le fila degli ospiti. Anche quest’anno, infatti, l’undici di Ivan Juric ha messo in mostra molti profili interessanti in ottica mercato.

Dall’Inter alla Roma: 20 milioni in casa Toro

Tra questi, uno di quelli che sta spiccando di più è sicuramente quello di Raoul Bellanova. Reduce da un’esperienza abbastanza deludente con la maglia dell’Inter, l’esterno destro ha deciso di ripartire dal Toro, diventando uno dei migliori interpreti del ruolo in questa stagione. In 26 presenze stagionali, il 23enne di Rho ha messo a referto 4 assist e 1 gol in stagione.

Il tutto condito da ottime prestazioni che, secondo quanto riportato da ‘sportitalia.com’, hanno messo in allerta anche la Roma. La squadra giallorossa ha proprio nel ruolo di terzino destro le lacune più evidenti in rosa e non è escluso che in estate possa puntare diverse fiches proprio in quella posizione. Acquistato dal Toro per circa 7 milioni di euro la scorsa estate, Bellanova ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 e viene valutato da Urbano Cairo non meno di 20 milioni di euro.