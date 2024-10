Calciomercato, choc Roma: 25 milioni buttati

Dopo le prime 8 giornate di campionato, è già tempo di un primo bilancio sul rendimento della rosa giallorossa: la notizia gela i tifosi

10 punti in 8 partite, decimo posto in classifica con la miseria di sole 8 reti all’attivo. Non certo un inizio di stagione scintillante – per usare un eufemismo – quello della formazione capitolina, già segnata dall’esonero lampo di Daniele De Rossi dopo sole 4 giornate di campionato.

Con un mercato disordinato, fatto di ripensamenti e di esigenze colmate frettolosamente solo all’ultimo, dirigenza e proprietà non hanno certo facilitato il compito della squadra e soprattutto del suo ex tecnico, licenziato alla prima vera gara con tutta la rosa riempita dei nuovi arrivi.

Accolto con la freddezza tipica di chi avrebbe voluto continuare a vedere la bandiera giallorossa guidare il gruppo forte di un contratto triennale firmato poche settimane prima, Ivan Juric non ha certo trovato una situazione idilliaca. Il croato, deludente nelle coppe e altalenante in campionato con 7 punti in 4 gare, sta pagando anche lo scarso rendimento di alcuni uomini simbolo.

Da Capitan Pellegrini e Cristante, beccati costantemente dai tifosi, per finire con Soulé ed Hermoso, l’apporto dei singoli – talvolta nuovi acquisti, magari arrivati a suon di milioni – non è stato finora all’altezza delle aspettative. Un dato su tutti certifica lo scarso rendimento di parecchi componenti del roster.

Roma, dopo 8 giornate ecco il deprezzamento dei singoli

Il noto portale Transfermarkt.it, oltre a riportare le statistiche di squadra e dei singoli giocatori nell’arco delle varie stagioni, ha stilato una tabella con le variazioni nel valore di mercato dei protagonisti della Serie A dopo 8 giornate. Isolando i dati per concentrarsi sui calciatori giallorossi, emerge un dato che fa riflettere.

Proprio Lorenzo Pellegrini, ma anche Mario Hermoso, Paulo Dybala, il giovane portiere Mathew Ryan, Manu Koné e Mats Hummels hanno visto scendere la loro valutazione di mercato.

Meno 8 e meno 7 milioni il valore rispettivamente dell’argentino e dello spagnolo, mentre il numero 7 è calato di 3 milioni. Crollo da 25 a 20 milioni per il centrocampista francese, mentre il veterano tedesco, ancora a secco di presenze, è calato di un milione. Variazione minima (-500mila) per il portiere australiano. Il totale ammonta a 24,5 milioni di deprezzamento totale dei profili messi sotto la lente d’ingrandimento dagli operatori di mercato.