Calciomercato Roma, operazione bis Ghisolfi: nuova firma rossonera

In casa Roma, in attesa del derby di domenica sera contro la Lazio, c’è da segnalare un importante aggiornamento di calciomercato.

Dopo il pareggio rimediato contro la Juventus, di fatto, la Roma ha di fronte a sé un altro scontro diretto. I giallorossi, infatti, sono attesi dalla sfida di domenica sera contro la Lazio di Marco Baroni.

Si sa che il derby della Capitale ha sicuramente un sapore diverso rispetto alle altre stracittadine, ma quest’anno lo è ancora di più. Roma e Lazio, di fatto, sono in piena lotta per staccare il pass alla prossima edizione della Champions League. I biancocelesti, infatti, hanno due punti di vantaggio sugli uomini di Claudio Ranieri.

Proprio quest’ultimo, esattamente nella giornata di oggi, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza: “Mi aspetto una Lazio forte e viva. Quello di domenica sarà il mio ultimo derby”. Tuttavia, in attesa della gara contro la Lazio, in casa Roma bisogna segnalare degli importanti aggiornamenti in sede di mercato.

Calciomercato Roma, Ghisolfi è sulle tracce di un giocatore del Rennes: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione del media italiano ‘calciomercato.it’, infatti, Florent Ghisolfi ha messo i propri occhi su Djaoui Cissé del Rennes. Il centrocampista francese classe 2004, tra l’altro, è seguito sia da altre squadre della Serie A che di campionati esteri.

Dopo aver preso Enzo Le Fée, dunque, Florent Ghisolfi è pronto a prendere dal Rennes un altro centrocampista centrale. Nelle prossime settimane, quindi, vedremo se la Roma riuscirà a prendere o meno Djaoui Cissé. Nel frattempo, però, i tifosi giallorossi sperano che questo possibile acquisto non faccia la fine di Le Fée. Quest’ultimo, infatti, è stato a ceduto a gennaio in prestito agli inglesi del Sunderland.