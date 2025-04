Milan e Roma, game over da 25 milioni: addio immediato

Giallorossi e rossoneri restano al palo dopo il blitz della big inglese: la vecchia conoscenza pronta al tiro mancino

Protagonisti di un fitto dialogo che li ha portati ad incrociare le loro strade anche nel mercato di gennaio – sebbene sia uscita solamente a mercato già chiuso, ha destato curiosità il tardivo inserimento del Milan per Lucas Gourna-Douath, approdato poi alla Roma – il club capitolino e quello meneghino hanno un conto in sospeso.

Sia sul campo, dato il comune obiettivo europeo delle due compagini (il Milan conserva ancora qualche residua speranza di entrare in Champions), sia in sede di calciomercato, con la telenovela Abraham-Saelemaekers lungi dall’esser vicina ad una conclusione.

Le ultime cronache raccontano di un centravanti inglese che, schierato titolare da Sergio Conceiçao nelle ultime tre gare del Diavolo, sta rispondendo ‘presente’, con due bei gol realizzati prima nel derby d’andata di Coppa Italia, e poi a San Siro, nello spettacolare 2-2 tra i rossoneri e la Fiorentina.

Di contro, Alexis Saelemaekers, dopo un breve periodo di appannamento giustificato da quattro panchine consecutive decise da mister Ranieri, è tornato il jolly brillante che gran peso ha avuto nell’ottimo cammino della Roma da dicembre in poi. Le statistiche personali, poi, parlano da sole: 6 gol e 3 assist solo relativamente al campionato certificano l’importanza del belga. Che, si sa, è ancora di proprietà del Milan. Come Abraham lo è della Roma.

Sebbene le quotazioni dell’inglese siano in rialzo nei pensieri e nelle intenzioni del club di Via Aldo Rossi (che in ogni caso deve ancora decidere il Ds, nonché l’allenatore, per la prossima stagione), la Roma sembra convinta che, nell’ottica di riscattare il belga, la trattativa per Saelemaekers potrebbe essere separata da quella per Abraham.

Saelemaekers, tra i due litiganti gode Lina: 25 milioni sul piatto

Al di là del famoso accordo verbale stretto tra le parti a fine agosto (che prevederebbe un esborso intorno ai 10-15 milioni da parte giallorossa per riscattare a titolo definitivo l’ex Bologna), bisogna annotare che Saelemaekers ha attirato su di sé, e non da oggi, l’interesse di alcuni club di Bundesliga e Premier League.

Tra le società d’Oltremanica più agguerrite sul motorino belga, l’ambizioso Nottingham Forest capitanato dall’ex CEO della Roma Lina Souloukou, sempre più vicino ad un’incredibile qualificazione in Champions League, fa davvero sul serio.

Sulla scia di rumors già circolanti in Inghilterra, il portale Calciomercato.com nella giornata odierna ha rilanciato la destinazione britannica. La valutazione che il Milan fa del cartellino di Saelemaekers si aggira sui 23/25 milioni di euro: una cifra che il Forest è pronto a soddisfare. L’interesse della vera sorpresa della Premier League è concreto, con contatti che sarebbero stati avviati già da qualche settimana.

Se lo storico club inglese riuscisse a far breccia definitivamente presso la dirigenza meneghina, Roma e Milan si troverebbero costrette a trattare la sola questione Abraham senza possibilità di uno scambio col centrocampista. Con relativo danno immediato soprattutto per la Roma, che da mesi ha espresso il desiderio di avere Saelemaekers in rosa per le prossime stagioni.