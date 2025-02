Milan-Roma ha già un vincitore: scippo choc e firma immediata

Protagonisti di tante trattative last minute, Roma e Milan incroceranno a breve le loro strade anche in campo, ma quanto accaduto prima…

Scatenati. Rossoneri e giallorossi, determinati a far sì che la seconda parte di stagione possa consentire di raggiungere gli obiettivi minimi fissati ad inizio anno, hanno letteralmente monopolizzato le ultime ore della sessione invernale di scambi con una serie di colpi a raffica.

Il club di Via Aldo Rossi, ufficializzato giorni prima Kyle Walker, sono riusciti a vincere la resistenza del Feyenoord ingaggiando il bomber Santiago Gimenez, ma non prima di aver ceduto Alvaro Morata al Galatasaray. Contestualmente, mentre si definiva la cessione di Noah Okafor al Napoli, Furlani ed Ibrahimovic chiudevano col Chelsea per l’arrivo di Joao Felix, e con la Fiorentina per l’ingaggio di Riccardo Sottil, l’esterno d’attacco che finora ha trovato poco spazio agli ordini di Raffaele Palladino.

Molti chilometri più a sud, nella Capitale, anche Florent Ghisolfi si era eretto a grande protagonista delle battute finali di un calciomercato che, al solito, è entrato davvero nel vivo nell’ultima giornata possibile di contrattazioni.

Archiviato il colpo Nelsson dal Galatasaray nella notte seguente allo stop nell’affare Goglichidze, che sembrava ormai ad un passo dalla fumata bianca, il dirigente transalpino ha affondato gli artigli ancora una volta in Olanda, bussando alle porte del Twente per il terzino sinistro Anass Salah-Eddine, 23enne olandese che ha fatto davvero di tutto per cambiare maglia nelle concitate battute finali del calciomercato.

L’ultimo arrivo in ordine di tempo a Trigoria è stato però quello del centrocampista francese classe 2003 Lucas Gourna-Douath, arrivato dallo Strasburgo in prestito con diritto di riscatto – che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni – per infoltire la linea mediana dei capitiolini.

Il giorno dopo la grande abbuffata di mercato però, il ‘Corriere dello Sport‘ ha svelato un retroscena finora sconosciuto perfino a tutti coloro che hanno seguito passo dopo passo le ultime trattative del 3 febbraio.

Gourna-Douath, il Milan ha provato il blitz: clamoroso retroscena

Il quotidiano romano nella sua edizione on line ha rivelato come un club inglese e uno italiano abbiano provato ad inserirsi in extremis nel dialogo già avviato tra la dirigenza della società transalpina e la Roma per il passaggio del giocatore in giallorosso.

Dopo aver dialogato – il tavolo è ancora aperto – per lo scambio Saelemaekers-Abraham e per il possibile ritorno di Bryan Cristante nel club in cui aveva fatto buona parte della trafila giovanile, Roma e Milan hanno rischiato l’incidente diplomatico per il mediano/centrale francese. Tutto ciò a poche ore di distanza dalla gara dentro-o-fuori di Coppa Italia, prevista per domani.

In una sorta di corsa frenetica a qualsivoglia profilo ritenuto utile alla causa, il club meneghino ha provato un assalto respinto di fatto dallo stesso calciatore, che ormai aveva dato la sua parola a Ghisolfi e Ranieri, confermando la sua intenzione di lasciare lo Stasburgo solo per vestire la maglia giallorossa.