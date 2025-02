Annuncio UFFICIALE, salta Goglichidze: Ghisolfi chiude un colpo a sorpresa

Clamorosa svolta di mercato nell’immediato post partita di Roma-Napoli. lo stop all’arrivo del georgiano spalanca le porte ad un nuovo colpo

Sembrava tutto fatto. Gli esperti di mercato si erano trovati concordi a definire ormai in dirittura d’arrivo l’affare che avrebbe portato a Trigoria il giovane difensore georgiano, già cercato con interesse da Milan e Juve, ma sul quale la Roma aveva bruciato la concorrenza delle big.

Si era ormai ai colloqui finali tra Roma ed Empoli per la definizione del passaggio di Saba Goglichidze al club capitolino. La trattativa si era sbloccata sulla base dell’intesa trovata per circa 10 milioni tra prestito e obbligo di riscatto. Per il calciatore classe 2004 era già pronto un contratto fino al 2029, accettato con entusiasmo dal diretto interessato e dall’entourage del difensore. Poi è arrivato Claudio Ranieri in conferenza stampa.

“Ci hanno confermato che Goglichidze arriva a Roma“, la considerazione fatta da un giornalista nel corso dell’incontro con la stampa al termine del palpitante match dell’Olimpico contro la capolista. Laconica la risposta del mister giallorosso: “Ti hanno confermato male. Saba non arriva“, ha dichiarato il tecnico anticipando di fatto i successivi frenetici aggiornamenti lanciati nell’etere dai vari Gianluca Di Marzio, Matteo Moretto e Fabrizio Romano.

Nemmeno il tempo di registrare la fumata nera, che subito gli esperti del settore hanno lanciato nell’etere una nuova indiscrezione. Il Ds giallorosso Ghisolfi non ha perso tempo, aprendo a tempo di record un nuovo fronte di mercato in Turchia. Il nuovo obiettivo, davvero vicino alla Roma secondo gli ultimi aggiornamenti, milita infatti nel Galatasaray.

Come confermato da più parti, con progressi nel dialogo tra le parti arrivati perfino in piena notte, la Roma avrebbe praticamente definito il passaggio del difensore Victor Nelsson dalla società turca.

Il nazionale danese, classe ’98, legato ai giallorossi del Bosforo da un contratto in scadenza a giugno 2026, avrebbe già accettato il trasferimento. Nel corso della notte i due club hanno trovato un principio di accordo: mancherebbe solo la verifica dei documenti atti alla compravendita per ufficializzare il tutto.

🟡🔴⏳ Victor Nelsson, on the verge of joining AS Roma from Galatasaray as deal between clubs is agreed in principle.

Time to check documents in the morning as Nelsson already accepted Roma move. pic.twitter.com/d4zRaToHJc

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2025