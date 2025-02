Calciomercato Roma, intesa totale e firma dopo la partita

Il club giallorosso sta per chiudere il colpo in difesa: l’intesa col club è stata raggiunta, la firma è attesa dopo il match dell’Olimpico

Dopo l’ennesima giornata frenetica sul fronte del mercato – e dire che all’Olimpico, restando al calcio giocato, è arrivata niente meno che la capolista della Serie A – il club capitolino ha fatto un passo decisivo per l’arrivo di un nuovo volto a Trigoria.

Perso Mario Hermoso, partito in direzione Leverkusen, il Ds Florent Ghisolfi ha battuto anche il mercato italiano alla ricerca di una valida alternativa da fornire a Claudio Ranieri per il prosieguo della stagione.

Nelle ultime ore il dirigente transalpino ha infatti intensificato i colloqui con l’Empoli per Saba Goglichidze, georgiano difensore classe 2004 in forza all’Empoli.

Gli ultimi aggiornamenti, riferiti dal giornalista Filippo Biafora, confermano le indiscrezioni già registrate nel pomeriggio di domenica: il club capitolino ha fatto dei passi davvero decisivi nella definizione dell’accordo col club toscano.

Goglichidze, nuovo incontro e firma in arrivo

“Intesa di massima tra AS Roma ed Empoli per Saba Goglichidze. Dopo la partita di questa sera andranno in scena altri colloqui per trovare l’accordo totale tra le parti, ma l’operazione è in direzione d’arrivo. Confermata la formula del prestito con obbligo di riscatto“, ha scritto il suddetto Biafora sul suo profilo X giusto pochi minuti fa.

Sebbene si sia sbloccato con successo il colloquio tra le due società, resta da capire le cifre sulle quali verrà impostato il prestito e soprattutto il valore dell’obbligo di riscatto a carico del club capitolino.

Intesa di massima tra #ASRoma ed #Empoli per Saba #Goglichidze. Dopo la partita di questa sera andranno in scena altri colloqui per trovare l’accordo totale tra le parti, ma l’operazione è in dirittura d’arrivo. Confermata la formula del prestito con obbligo di riscatto@tempoweb — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) February 2, 2025

Anche Eleonora Trotta, per conto di Calciomercato.it, conferma l’accordo totale tra giallorossi e biancazzurri per il difensore venuto dall’Est: “Accordo totale con Goglichidze, ora contatti continui per definire anche l’intesa con l’Empoli, sulla base di 10 milioni di euro tra prestito ed obbligo di riscatto“, scrive la giornalista sul suo profilo X.

Il difensore georgiano, messo nel mirino anche da Milan e Juve – col club bianconero che ha provato l’assalto last minute dopo la fumata nera nell’affare Danso – avrebbe dunque scelto la Roma come squadra del suo futuro. Un colpo certamente gradito da mister Ranieri, a corto di alternative dopo l’addio di Hermoso e dopo la trattativa avanzata che vorrebbe Samuel Dahl in procinto di trasferirsi al Benfica.