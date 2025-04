Destinazione choc dopo la Juve, UFFICIALE: ha già firmato

La Juve giocherà domani con il Lecce, ma prima c’è una decisione ufficiale choc.

Dopo il pari rimediato allo Stadio Olimpico contro la Roma di Sir Claudio Ranieri, di fatto, la Juventus deve assolutamente tornare al successo nel prossimo turno di campionato. Anche perché, almeno sulla carta, il prossimo match è sicuramente abbordabile.

La Juve di Igor Tudor, infatti, giocherà domani sera all’Allianz Stadium contro il Lecce. I bianconeri, dunque, hanno l’occasione di mettere pressione sia al Bologna che all’Atalanta. Tuttavia, al netto dei favori pronostici, la ‘Vecchia Signora’ dovrà comunque prestare la massima attenzione per ottenere il successo finale.

Il Lecce, per l’appunto, è in piena zona retrocessione, visto che ha appena due punti di vantaggio sull’Empoli di Roberto D’Aversa. Gli uomini di Marco Giampaolo, quindi, faranno di tutto per strappare almeno un pari dalla difficilissima trasferta dell’Allianz Stadium. Tuttavia, in attesa della sfida contro la squadra salentina, in casa Juve bisogna registrare un incredibile aggiornamento.

Juve, che novità su Kenan Yilidz: ecco l’anno ufficiale

Kenan Yildiz, di fatto, farà ufficialmente parte della Kings League tedesca. Ad annunciare questa notizia è stato lo stesso giocatore della Juventus: “Lì, oltre le montagne, la Germania. Le mie origini, turco-tedesche, prima dell’Italia. Ma la mia casa, la mia vera casa, è sempre stata il calcio. Sarà bello tornarci”.

Il calciatore della Juve, quindi, farà parte della Kings League, ovvero il torneo di calcio a 7 nato in Spagna nel 2022 su iniziativa di Gerard Piqué. Ricordiamo che la lega tedesca inizierà proprio domani.