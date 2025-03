La Juventus riprende a volare: affare choc con i soldi di Yildiz

Affare choc con i soldi di Yildiz: il talento turco è il sacrificato speciale per il calciomercato. La Juventus torna a volare, ecco le ultime.

L’attuale momento della Juventus restituisce immediata consapevolezza delle difficoltà con le quali Thiago Motta e i suoi uomini stanno, ormai da tempo, coesistendo. La stagione è stata, fin qui, al di sotto delle aspettative, con un rendimento lungi anche da quell’estetica che aveva contraddistinto il gioco di Motta a Bologna, con un impatto anche sul rendimento dei singoli e dei numerosi volti nuovi consegnatigli la scorsa estate da Giuntoli.

Il direttore sportivo ex Napoli, approdato quasi due anni fa dopo aver lasciato il club di De Laurentiis, non è sicuramente esente da colpe per l’andazzo della stagione fino a questo momento: la scelta dell’allenatore e dei numerosi nuovi giocatori arrivati in estate per un esborso ben superiore ai 100 milioni, infatti, portano la sua firma. Non casualmente, dunque, proprio da Giuntoli si attendono risposte e novità che possano garantire un cambiamento immediato, anche in vista della prossima stagione, durante la quale la Juventus dovrà cercare di anelare a tabelle di marcia totalmente differenti da quelle di quest’anno.

L’obiettivo dichiarato resta quello di approdare in Champions League, ad oggi risultato minimo e sindacale per una stagione che ha visto i bianconeri essere eliminati anche dalla Coppa Italia, senza riuscire mai davvero a impensierire Napoli, Inter o Atalanta per la corsa scudetto. Le attenzioni principali di questa fase, dunque, restano orientate sulla posizione di Thiago Motta, scricchiolante più che mai e in grado di vedere una precisa lista di nomi potenzialmente destinati alla Juventus già nel corso delle prossime settimane.

Sacrificio Yildiz e firma ‘storica’ in Serie A: la Juventus ha messo nel mirino Sterling

Tra questi, oltre a Tudor, il nome più caldo era stato quello di Roberto Mancini, con il quale si potrebbe assistere al rilancio di un nuovo progetto, terminando anzitempo e in modo fallimentare quello di Thiago Motta. Ciò che è certo, ad ogni modo, è che in quel di Torino si valutano soluzioni di varia natura per migliorare l’attuale situazione, con le prime ponderazioni che iniziano a interessare anche il calciomercato.

Nello specifico, non vanno trascurati gli ultimi aggiornamenti di Fichajes.net, che parlano della Juventus come di una squadra concretamente interessata a Raheem Sterling. L’esterno del Chelsea, che a 30 anni compiuti vanta una carriera unicamente svoltasi in Premier League, potrebbe lasciare la capitale londinese in estate, alla luce di un rendimento non più ottimale e costante. Motivo per cui, anche per aggiungere qualità ed esperienza in rosa, la Juventus risulterebbe essersi concretamente interessata, pur non avendo ancora iniziato una vera e propria trattativa.

Arrivare ad un nome così altisonante e dallo stipendio non proprio banale sottintende, ad ogni modo, anche una certa predisposizione al sacrificio per finanziare un’operazione del genere. Da qui, dunque, l’ipotesi di poter assistere anche alla cessione del giovane Yildiz, certamente tra i profili più interessanti d’Europa e dal quale potrebbe derivare una monetizzazione per una rivoluzione ad oggi più che necessaria.