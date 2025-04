Terremoto Juve: Vlahovic scartato, valanga di soldi per un altro big

Vlahovic scartato e terremoto Juventus: arriva l’offerta irrinunciabile dalla Capitale per un altro big. Le ultime di calciomercato.

​La Juventus sta attraversando una fase di significative trasformazioni, sia a livello tecnico che strategico. Recentemente, il club ha sollevato Thiago Motta dall’incarico di allenatore, affidando la guida della squadra a Igor Tudor. Nonostante questo recente cambio in panchina, persistono speculazioni riguardo alla futura guida tecnica della squadra, con la dirigenza che starebbe valutando diversi candidati per la prossima stagione, tra cui Antonio Conte, Roberto Mancini e Stefano Pioli.

Queste considerazioni suggeriscono l’intenzione del club di garantire una leadership stabile e di alto profilo per affrontare le sfide future. ​Parallelamente, la Juventus è impegnata nella gestione del proprio organico in vista delle prossime sessioni di calciomercato. Un tema centrale riguarda Kenan Yildiz, giovane attaccante turco classe 2005, che ha attirato l’interesse di importanti club europei. In particolare, l’Arsenal avrebbe manifestato un forte interesse per il giocatore.

Una valanga di soldi da Londra per Yildiz e niente Vlahovic: ore bollenti per Giuntoli

Più genericamente, la Juventus si trova in una fase cruciale di rinnovamento e pianificazione strategica. Le decisioni riguardanti la guida tecnica e la gestione dei talenti emergenti saranno determinanti per delineare il futuro del club nel panorama calcistico europeo. Oltre alla questione allenatore, appunto, una eco tutt’altro che trascurabile potrebbe essere quella per l’attaccante e numero 10 turco.

Non è da escludersi, quindi, un suo nobile addio, sebbene la Juventus abbia fin qui considerato Yildiz una pedina fondamentale per il proprio progetto futuro e, di conseguenza, fissato una valutazione elevata per il suo cartellino, nell’intento di dissuadere eventuali acquirenti. ​Più nello specifico, su Yildiz e un addio alla Juventus arrivano aggiornamenti non poco significativi da Luca Momblano a Juventibus, dove si è esposto come segue.

“Una società ha formalizzato un’offerta concreta per Kenan Yildiz, sondando direttamente la disponibilità del giocatore. Ha deciso di non attendere ulteriormente, puntando con decisione sul talento turco: qualora il calciatore manifestasse l’intenzione di partire, l’operazione con la Juventus potrebbe concretizzarsi sulla base di una proposta economica molto consistente. Si tratta dell’Arsenal, che ha individuato in Yildiz un potenziale rinforzo strategico in vista della prossima stagione“.

Ecco, dunque, che proprio dalla capitale londinese potrebbe arrivare un’offerta a dir poco importante, non più per quel Vlahovic a più riprese accostato all’Arsenal e alla Premier League, ma proprio per il numero 10 della Juventus, tra i più qualitativi e prospettivi in quel di Torino e nel nostro campionato.