Colpo giallorosso, che botta per la Roma: De Zerbi ha la coppia perfetta

Dall’Argentina emergono indiscrezioni non troppo rassicuranti su un doppio obiettivo di mercato della Roma: il tecnico si prende tutto

Giusto nella giornata di ieri, approfittando di alcune rivelazioni di mercato abilmente ‘estorte’ a Leandro Paredes nel corso della sua intervista esclusiva rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, abbiamo fatto il punto della situazione sull’interesse del club giallorosso per tre giocatori argentini.

Di questi, lo stesso centrocampista albiceleste ha in qualche modo caldeggiato l’arrivo di coloro che conosce meglio, avendoli conosciuti nei vari ritiri della Selecciòn campione del mondo e del Sudamerica in carica.

“Con Medina e Balerdi ci ho giocato in nazionale. Ho parlato con entrambi, sono forti e giovani, possono fare bene alla Roma. Di Cesare l’ho visto solo in TV, ma per quello che mi riferiscono è un ottimo giocatore”, le parole dell’ex Juve e PSG, fresco di rinnovo col club di Trigoria.

Inevitabilmente, i già avviati colloqui esplorativi sia con i rispettivi entourage dei calciatori che coi club proprietari dei loro cartellini, hanno ripreso quota. Non è un mistero, oltretutto, che il richiamo di due veterani come lo stesso Paredes e soprattutto Paulo Dybala possa giocare un ruolo decisivo nella scelta dei due difensori militanti in Francia di accasarsi nella Capitale.

Proprio dall’Argentina però, nelle ultime ore, sarebbe arrivata una dura frenata alle ambizioni giallorosse. Già perché il tecnico Roberto De Zerbi, per qualche tempo anche accostato alla panchina della Roma per il post-Ranieri, non solo non ha alcuna intenzione di mollare il suo Capitano, ma vorrebbe perfino affiancargli il connazionale, strappandolo di fatto a Ghisolfi.

De Zerbi pigliatutto, il colpo argentino mette ko Ghisolfi

Il portale sudamericano ‘Minutoneuquen.com‘ si è concentrato sul sempre più probabile addio al Lens di Facundo Medina, guarda caso uno dei prospetti indicati da Paredes come utili alla causa romanista.

Le quotazioni del classe ’99, legato da un contratto in scadenza nel 2028 coi giallorossi di Francia, sono in netto rialzo dopo l’ennesima ottima stagione messa nelle gambe. Forse consigliato a sua volta da Balerdi, obiettivo dichiarato della Roma, De Zerbi ha in mente di affiancare al suo argentino (di piede destro) il connazionale, che essendo mancino costituirebbe una coppia davvero ben assortita nella difesa dell’Olympique Marsiglia.

Sebbene sulle tracce di Medina ci siano anche, oltre alla Roma e ai francesi, anche Crystal Palace e Bayer Leverkusen, il difensore del Lens sembra destinato a raggiungere il collega di reparto in quel di Marsiglia. Il vantaggio sarebbe quello di non cambiare campionato, entrando però a far parte di un club ambizioso, voglioso di spezzare la conclamata egemonia del PSG nella Lega d’Oltralpe.