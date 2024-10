Cessione e firma Friedkin: c’è la data dell’annuncio

Si avvicina a grandi passi la fatidica data dell’annuncio ufficiale per il club: mancano solo due settimane e sarà tutto fatto

Tempi davvero complicati, considerando le gigantesche critiche incassate da un mondo giallorosso raramente così concorde come su questo argomento, per la famiglia Friedkin. I proprietari della Roma forse non avrebbero mai immaginato che licenziare in quel modo una leggenda come Daniele De Rossi avrebbe provocato un terremoto di siffatte proporzioni.

Oggetto di pesanti attacchi che hanno portato, intanto alle dimissioni del CEO Lina Souloukou – anch’ella nella bufera del tifo romanista – gli americani non hanno certo brillato in tempismo quando hanno annunciato, pochi giorni dopo l’esonero di DDR, di aver praticamente concluso l’acquisizione dell’Everton Football Club, una delle società più gloriose del calcio britannico.

Impegnati adesso, lato Roma, alla ricerca di un nuovo CEO che possa sostituire la dirigente greca, i Friedkin devono anche completare l’iter burocratico per prendere effettivamente possesso del club di Liverpool. In tal senso è di oggi un annuncio che stabilisce una precisa deadline per il completamento dell’acquisto.

Friedkin, è tutto fatto: tra due settimane la firma definitiva

Il portale ‘Footballinsider247.com‘ ha tracciato gli effettivi tempi per poter definire ufficiale la cessione dell’Everton agli imprenditori già al comando del club capitolino. Friedkin dovrà superare i test regolamentari, incluso il test dei proprietari e dei direttori della Premier League, prima di poter assumere la guida del Merseyside. Fonti vicine ai Toffees affermano che il 59enne dovrebbe ottenere la piena approvazione dai capi di alto livello nelle prossime due settimane.

Giova ricordare che l’Everton ha avuto difficoltà finanziarie negli ultimi anni, con la detrazione, nell’ultima stagione. di otto punti per due distinte violazioni delle regole sul profitto e sulla sostenibilità (PSR) riferite all’annata 2023-24. Tuttavia le prospettive finanziarie dei rivali dei Reds sono destinate a migliorare notevolmente quando si trasferiranno nel loro nuovo stadio il prossimo anno.L’impianto ospiterà 52.888 tifosi e sarà pienamente operativo dall’inizio della stagione 2025-26.

Tornando alla famiglia Friedkin, Dan e Ryan sono dunque molto vicini a festeggiare ufficialmente l’acquisizione della quota del 94,1% di Farhad Moshiri presentata con tutte le garanzie del caso lo scorso mese.