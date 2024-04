Dal Napoli al Milan, Zirkzee e Osimhen avvisati: doppia firma

Dal Napoli al Milan, rivoluzione e doppia firma dopo l’addio di Pioli: ecco gli ultimi aggiornamenti.

Tante questioni e nodi andranno affrontati nel corso delle prossime settimane e al termine di una stagione che ha ancora tanto da dire e offrire, in casa Roma e non solo. Se per gli uomini di De Rossi, infatti, resta ancora lunga e impervia la strada per quell’affascinante doppia lotta tra campionato ed Europa League, tante altre realtà della Serie A sono altrettanto coinvolte nella rincorsa ai propri obiettivi, dalla quale potrebbero dipendere le decisioni societarie future, in vista di un calciomercato sempre più vicino.

Parallelamente alla campagna acquisti, va segnalato, però, anche quel valzer di panchine che, con ogni probabilità, infiammerà i prossimi mesi, con un’attenzione scemata da questo punto di vista in casa Roma ma ancora ben tangibile presso tante altre realtà, tra cui un Napoli e un Milan che potrebbero prossimamente essere coinvolte in un interessante asse di mercato.

Oltre a condividere la quasi ormai certa consapevolezza di dover fare un passo oltre i rispettivi e attuali allenatori, rossoneri e campani sanno bene di doversi rinforzare per ovviare alle diverse operazioni in uscita preventivabili in estate, appurando altresì delle modifiche che perfezionino le defezioni palesate nel corso di questa stagione.

Sfida Napoli-Milan per David, ballano 10 milioni: doppia firma in Ligue 1

In particolar modo, ad accomunare Napoli e Milan è la condivisione di un obiettivo di mercato che potrebbe generare grandi e nuove attenzioni dopo aver apparecchiato nel migliore dei modi una stagione e una progettualità che dovrà passare per l’individuazione di nuove modifiche societarie, oltre che sulle due su citate panchine.

Restando sul mercato, vanno segnalati gli ultimi aggiornamenti di Daniele Longo, che ha evidenziato come in Via Aldo Rossi possa prendere quota un’altra operazione in Ligue 1, dopo i numerosi affari del passato provenienti dal campionato francese. Ci riferiamo, in particolare, agli interessi per Jonathan David del Lille, individuato come possibile sostituto per il post-Giroud, anche alla luce delle riserve relative al rinnovo di Jovic.

David è finito da tempo nel mirino dello stesso Napoli, che lo vede come sostituto ideale di Osimhen: trovato un principio di accordo contrattuale ed economico col calciatore, il club di De Laurentiis è separato dalle richieste del Lille da una forbice di circa 10 milioni di euro. Ecco, perché, dunque, la situazione è ancora in piena evoluzione, con le parti in causa che restano in contatto e un Milan che resta alla finestra per nuovi affari con Lille, tra le cui fila milita anche un profilo non meno gradito a Moncada e colleghi, il terzino Tiago Santos.

Da ricordare, infine, gli interessi del Milan per Joshua Zirkzee, ambitissimo campioncino del Bologna che, tra le varie, continua a stimolare grandi interessi anche in Lombardia.