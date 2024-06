Calciomercato Roma, matrimonio “combinato”: ci mettono la firma

Calciomercato Roma ed i primi spifferi di mercato che sembrano annunciare possibili matrimoni a breve. Quale il prossimo in casa giallorossa?

Il finale di stagione della Roma è stato decisamente amaro. Il mancato approdo alla finale di Europa League e la successiva, matematica certezza dell’esclusione dalla prossima Champions League, hanno rappresentato due ‘buchi neri’ che, fatalmente, hanno anche un po’ oscurato il cammino decisamente positivo di Daniele De Rossi sulla panchina giallorossa.

Ora la Roma si sta preparando a ripartire. La prossima stagione avrà basi diverse e, soprattutto, decisamente più solide. Un tecnico come Daniele De Rossi che, fin dal primo giorno, si è dimostrato capace di tenere in pugno una formazione importante ed ambiziosa. Ora, però, è necessario effettuare lo step successivo.

Occorre pertanto crescere ancora e per raggiungere un tale scopo occorre migliorare l’attuale rosa a disposizione dell’ex Capitan Futuro. Se sarà rivoluzione, o soltanto un lavoro di ritocco, dipenderà dalle uscite che contribuiranno a rimpinguare il tesoretto messo a disposizione dalla società. I nomi che circolano sono, ovviamente, innumerevoli, tra affari impossibili, possibili o probabili.

Tra tanti nomi c’è n’è uno che intriga anche per un aspetto non legato direttamente al rettangolo verde. Anzi…

Nella nuova Roma ci sarà anche lui?

Profili diversi scorrono sui giornali e siti specializzati. Italiani, stranieri, difensori, centrocampisti o attaccanti. la Roma, a differenza di altre grandi, non è alla ricerca affannata di un nuovo tecnico, ma soltanto di buoni/ottimi giocatori.

Antonino Gallo, difensore siciliano del Lecce, classe 2000, potrebbe rappresentare uno dei tasselli della nuova Roma di Daniele De Rossi? Forse si, dal momento che sulla sponda del Tevere c’è chi lo conosce molto bene. E non soltanto per le sua qualità mostrate in campo.

Guillermo Giacomazzi è assistente di Daniele De Rossi, nonché suocero di Antonino Gallo. Infatti il difensore del Lecce è sposato con Stephanie Giacomazzi, primogenita di Guillermo. La coppia è stata anche allietata, nel 2022, dalla nascita del piccolo Matias.

L’agenzia di scommesse Sisal quota l’addio del difensore a 4.50. Potrebbe bastare una buona parola di Guillermo Giacomazzi per far abbassare la quota ed aumentare le possibilità di vederlo alla Roma. Chissà…