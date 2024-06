Rafa Silva in giallorosso: Mourinho svela tutto

Rafa Silva in giallorosso, arriva lo spoiler di Mourinho che spiega tutto. Lo ha detto in questi minuti, ecco gli ultimi aggiornamenti.

José Mourinho è da sempre uno di quei personaggi in grado di catalizzare grandi attenzioni intorno alla propria immagine, alla luce di quell’importanza e di quello status assunto negli anni con vittorie, capacità mediatiche e un ego non sempre graditissimo a tutti. Quanto fatto di positivo alla Roma è certamente ancora impresso nei cuori e nelle menti dei tanti tifosi ancoratisi lui nel corso degli ultimi due anni e mezzo, prima che la consapevolezza di dover fare un passo in avanti toccasse la piazza tutta, oltre che la società medesima.

La separazione tra lo Special One e la Roma appartiene, ormai, ad un passato non lontanissimo ma ben razionalizzato dai tanti giallorossi che, in quella giornata di metà gennaio, avevano accolto con rammarico e stupore la notizia relativa alla decisione dei Friedkin di esonerare il portoghese. Da entrambe le parti, in questi mesi, è stato però fatto un passo in avanti, con l’allenatore portoghese fresco di sottoscrizione di un nuovo contratto in Europa, questa volta con il Fenerbahce.

Rafa Silva giallorosso, altro che Fenerbahce: c’è lo spoiler turco di Mourinho

Tanta la curiosità da parte degli addetti ai lavori e i tifosi turchi, oltre che dello scenario continentale che non può che continuare a nutrire attenzioni nei confronti di un personaggio di tale spessore. In casa Roma, poi, c’è anche attesa per quelle che potrebbero essere eventuali ingerenze dell’ormai ex giallorosso durante l’ormai imminente calciomercato. In una recente intervista, come si ricorderà, Mourinho si era detto intenzionato a ignorare qualsiasi giocatore della Roma per rinforzare il Fenerbahce.

Da segnalare, a ciò, anche le esternazioni di questi minuti a RTP Portgual, poco prima della gara tra Portogallo e Croazia. In merito all’attaccante del Benfica, Rafa Silva, Mourinho si è espresso con grande chiarezza, disambiguando di fatto anche il futuro di un giocatore finito nel mirino recente della Serie A e della stessa Roma, oltre che ad essere stato accostato anche al Fenerbahce.

“Rafa Silva è un grandissimo giocatore, ma mi è stato detto che non è molto lontano dal Galatasaray”. Niente matrimonio con Mourinho, dunque, né tantomeno un approdo in Serie A per uno dei parametri zero più interessanti di quest’estate, il cui futuro dovrebbe essere, comunque, a tinte giallorosse.