Dal Milan alla Roma: nuovo affare alla Lukaku

Dal Milan alla Roma, spunta il nuovo affare alla Lukaku: firma in Premier League. Gli ultimi aggiornamenti.

Molteplici le questioni con le quali bisognerà fare i conti ai piani alti di Trigoria, alla luce dei cambiamenti che attendono la squadra di De Rossi per poter migliorarne il rendimento dopo le difficoltà vissute nel recente trascorso, soprattutto durante la gestione di José Mourinho.

Nella seconda parte di stagione, con Daniele in panchina, si è sicuramente assistito ad un cambiamento di tendenza, contraddistinto da un’ondata di brio ed entusiasmo, che hanno però impedito di centrare gli obiettivi principali di una squadra rimasta, per l’ennesima volta, senza Champions League. Ciò, come noto, impatterà anche sulle vicende e le scelte di calciomercato, a causa dell’assenza di quella bella manciata di milioni che sarebbe stata recapitata nelle casse dei Friedkin in caso di accesso alla massima competizione Uefa.

Nuovo affare alla Lukaku, il Chelsea offre Badiashile: ci sono anche Roma e Milan

Ad ogni modo, come ben ricordano anche le campagne acquisti precedenti, la proprietà cercherà anche questa volta di cogliere i giusti margini di inserimento che permettano di arrivare a ingaggi importanti, in piena falsariga Dybala o Lukaku. Molto starà alle capacità di Ghisolfi e colleghi nel saper fiutare i giusti margini, assicurando a De Rossi nomi nobili e funzionali.

Particolare attenzione, da questo punto di vista, va rivolta a quanto riferito da CaughtOffiside, che parla di un interesse anche della Roma per Benoit Badiashile, difensore centrale del Chelsea, considerato sacrificabile dai Blues. Ben lungi dalla centralità e dalla continuità di rendimento, Badiashile sarebbe stato offerto ai giallorossi, oltre che al Milan e ad alcuni club sauditi.

Dopo l’affare Lukaku dello scorso anno, dunque, in quel di Trigoria potrebbe aprirsi una nuova trattativa che permetta di prelevare alle giuste condizioni un elemento che, potenzialmente, potrebbe tornare di non poco aiuto all’interno di uno scacchiere come quello romanista. Ostacoli Milan e milioni arabi permettendo; seguiranno aggiornamenti.