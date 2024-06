Un vecchio alleato sblocca la Roma: svolta rossonera

Per la Roma di Daniele De Rossi potrebbe arrivare in sede di calciomercato un importante aiuto da un ‘vecchio alleato’.

Salutata la triste esperienza dell’Italia di Luciano Spalletti all’Europeo che si sta disputando in questi giorni in Germania, nei prossimi giorni le trattative di calciomercato dei vari club del campionato di Serie A avranno nuovamente su di loro la luce dei riflettori dei media. Anche la stessa Roma è al centro di tante indiscrezioni di queste prime settimane di mercato estivo.

Una volta archiviata la spedizione europea, inoltre, diversi giocatori della Nazionale di Luciano Spalletti potranno focalizzarsi sul loro futuro. Tra questi bisogna sicuramente inserire Federico Chiesa. Quest’ultimo lascerà la Juventus che, visto il mancato rinnovo, non vuole assolutamente perdere un giocatore del genere l’anno prossimo a parametro zero.

Nei prossimi giorni, quindi, la Roma proverà a chiudere per Federico Chiesa, ma dovrà battere la forte concorrenza del Napoli di Antonio Conte. Tuttavia, in attesa di qualche aggiornamento sul futuro dell’attaccante della Juventus, per la squadra giallorossa bisogna registrare un importante aiuto per un altro obiettivo di calciomercato.

Roma su Le Fée, il Rennes è sulle tracce di Glen Kamara del Leeds: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto raccolto dalla redazione del quotidiano sportivo francese de ‘L’Equipe’, infatti, il Rennes si sta muovendo per acquisire le prestazioni di Glen Kamara del Leeds. Il possibile arrivo del calciatore 28enne nel team francese, di fatto, potrebbe favorire la Roma nella trattativa per prendere Enzo Le Fée.

Il nome del centrocampista centrale classe 2000, infatti, è stato più volte accostato nelle scorse settimane a quello della Roma. Il Leeds, indirettamente, potrebbe dare un’altra mano al team capitolino in sede di calciomercato con la cessione di Kamara al Rennes. Il club inglese, infatti, nelle ultime campagne acquisti ha ceduto in prestito alla squadra giallorossa i vari Llorente e Kristensen.