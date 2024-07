Chiesa a un passo dalla Roma, accordo con la Juve: cambiano le cifre

Prosegue il tam tam mediatico sul futuro di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Juventus sarebbe ad un passo dal vestire la maglia della Roma

Nella lista dei desideri della Roma il profilo di Federico Chiesa ormai da tempo è cerchiato in rosso. Dopo i contatti esplorativi avviati diverse settimane, le parti hanno cominciato a tastare seriamente la possibilità di imbastire la trattativa su basi concrete.

Sotto traccia Ghisolfi non ha affatto mollato la presa e, stando a quanto rivelato da Milano Finanza, la Roma avrebbe praticamente messo la freccia per il jolly di proprietà della Juventus. Stando a quanto evidenziato, infatti, Chiesa sarebbe ad un passo dalla Roma. L’accordo tra i due club sarebbe stato trovato sulla base di una valutazione complessiva da 30 milioni di euro, cinque in più rispetto a quanto le ultime indiscrezioni avevano suggerito. Ormai impostata nelle sue linee essenziali, dunque, la trattativa per il passaggio del figlio d’arte all’ombra del Colosseo avrebbe raggiunto il rettilineo finale.

Calciomercato Roma, sprint per Chiesa: accordo da 30 milioni con la Juventus

Ricordiamo che in realtà a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che in un’altra sarà proprio la volontà del calciatore che, almeno fino a questo momento, non ha sciolto definitivamente le risorse. Il pressing della Roma è costante ma per adesso Chiesa non ha accettato la proposta dei giallorossi, prendendosi del tempo per valutare il da farsi.

Il fatto che la Roma e la Juventus abbiano comunque trovato un accordo sulla valutazione del calciatore è comunque un primo tassello importante di una trattativa, però, ancora non chiusa. Dalle possibili irruzioni di club italiani (Napoli in primis) ed esteri, alla scelta definitiva del calciatore: saranno le ore di Chiesa. La Roma è ormai uscita allo scoperto.