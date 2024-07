Soulé è solo il primo: hanno già scelto la Roma

Ore caldissime in sede di calciomercato per la Roma. Soulé ma non solo: proseguono le mosse dei giallorossi per rinforzare l’organico

Tra i diversi reparti sotto la lente di ingrandimento del ds Ghisolfi, la Roma ha posto da tempo sotto la sua lente di ingrandimento le corsie esterne. Settore del campo non banale visto che nelle ultime stagioni si è rivelato una vera e propria spada di Damocle per i giallorossi.

Non è un mistero che ormai da tempo Matias Soulé è balzato in cima alla lista dei desideri della Roma. Secondo quanto evidenziato da Sky Sport, infatti, memorizzata la volontà di De Rossi di puntare forte su di lui, l’argentino della Juventus avrebbe già “votato” l’opzione Roma. Tuttavia l’intesa tra i due club non è stata ancora trovata. Dettaglio non trascurabile, visto che al momento i bianconeri non sembrano schiodarsi da una valutazione complessiva del calciatore che si attesta sui 35 milioni di euro più bonus.

Parallelamente, Ghisolfi tiene vivo anche il canale con il Rennes per Lorenz Assignon. Reduce dal prestito nella scorsa stagione al Burnley, Assignon non avrebbe aperto all’ipotesi di un ritorno in Inghilterra, mettendo la Roma in cima alla lista delle sue priorità. Anche in questo caso, però, compito dei giallorossi sarà quello di trovare la quadra definitiva con il club transalpino. Doppia situazione in evoluzione: staremo a vedere cosa succederà.