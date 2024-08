Toccata e fuga Roma: l’affare scrive la parola fine

Toccata e fuga Roma, l’affare pone la parola fine: addio e nuova firma in Italia. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Continua incessante e silenzioso il lavoro di Ghisolfi in questa parentesi di calciomercato, fino a questo punto contraddistinta da un’attenzione eterogenea da parte del ds sia alle entrate che alle uscite. Se da un lato, infatti, le ultime settimane hanno saputo regalare non poche emozioni ai fini di quel ringiovanimento e rinforzamento della rosa da consegnare a De Rossi, il da poco iniziato mese di agosto potrebbe continuare ad apportare modifiche, attraverso un calibrato corpo di entrate e uscite.

Gli arrivi di Soulé e Dovbyk sono sicuramente stati tra i maggiormente altisonanti, anche per il calibro e l’eco dei nomi, oltre che per le qualità apportate dagli ormai ex Juventus e Girona, che non poco aiuto potrebbero fornire al reparto avanzato giallorosso. Quest’ultimo, così come altre regioni di campo, necessità però anche di ulteriori interventi, finalizzati ad allungare una rosa che, anche lo scorso anno, è apparsa non sempre in grado di poter competere con continuità in un calendario denso e complicato.

Calciomercato Roma, trattativa in corso con il Frosinone per Darboe

Oltre che a intervenire in quelle zone di campo che abbiano fin qui palesato le defezioni più importanti e che non possono essere in alcun modo trascurate da parte di Ghisolfi e colleghi, in quel di Trigoria si continua a tenere in considerazione anche delle numerose opportunità legate all’epurazione della rosa.

Come capitato già in passato, seppur con una fretta e un’incombenza meno importanti, anche questa volta la Roma dovrà cercare di allontanare dalla rosa i diversi elementi non più utili o funzionali alla causa, abbassando il monte ingaggi a carico dei Friedkin. Ciò potrebbe permettere di regalare anche linfa economica ad un club fin qui felicemente operativo nel mercato in entrata ma, appunto, non meno attento ai discorsi delle cessionni.

In particolar modo, va segnalato in quest’ambito l’aggiornamento di Gianluca Longari, che riferisce di una trattativa in corso tra la Roma e il Frosinone per Ebrima Darboe. Emerso soprattutto sotto la gestione Fonseca, gli albori della carriera del giovane centrocampista sono stati inizialmente messi in discussione dal grave infortunio al ginocchio.

Reduce dai prestiti al Lask e alla Sampdoria, Darboe non dovrebbe riuscire a trovare spazio nello scacchiere di De Rossi e potrebbe, appunto, provare a mettersi nuovamente in gioco in un’ulteriore dimensione, questa volta nella vicina Ciociaria. Seguiranno aggiornamenti.