Accordo da 20 milioni superato: la Roma non crede ai suoi occhi

Calciomercato Roma, si sono tirati fuori dopo aver ricevuto un no all’offerta di 20 milioni di euro. Ci potrebbe essere il via libera per Ghisolfi

Mercato in fermento in casa Roma, in attesa di capire ovviamente quella che sarà la decisione di Paulo Dybala che dovrebbe arrivare oggi. Tiene banco ovviamente e anche tanto il futuro dell’argentino.

Ma non solo movimenti in uscita, anche in entrata Ghisolfi si sta muovendo in queste ore per cercare di accontentare le richieste di Daniele De Rossi. In tutti i reparti, il club giallorosso, sta valutando delle opzioni. E anche in difesa si è parlato di Loic Badé del Siviglia. Su di lui, così come vi abbiamo riportato anche nella giornata di ieri, c’era l’interesse dello Stoccarda che si è visto anche rispedire al mittente, da parte degli andalusi, un’offerta da 20 milioni di euro. E oggi, secondo le informazioni riportate da Sky Sports tedesco, c’è una novità importante, che potrebbe essere un via libera definitivo per la Roma.

Calciomercato Roma, lo Stoccarda si chiama fuori per Badé

Lo Stoccarda infatti si sarebbe ritirato dalla corsa al giocatore. “La decisione è stata presa oggi” si legge sul profilo X del giornalista Florian Plettenberg, che sottolinea, inoltre, come i tedeschi stiano anche valutando altre opzioni. Insomma, hanno definitivamente mollato la presa.

E questo come detto prima potrebbe essere un vero e proprio via libera per Ghisolfi, che deve capire anche se piazzerà Smalling in uscita. Il difensore inglese è un altro di quelli in bilico come diversi elementi della rosa giallorossa in questo momento. Ma un innesto dietro, in mezzo, De Rossi se lo aspetta comunque. Certo, servono più di 20 milioni di euro per Badé. E questo potrebbe essere davvero un problema per le casse giallorosse.