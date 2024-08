Abraham ‘bloccato’: l’annuncio UFFICIALE chiude i giochi

Abraham ‘bloccato’. Alcune dichiarazioni sembrano chiudere definitivamente la strada alla cessione dell’attaccante inglese.

Il pareggio contro il Torino non era il risultato atteso da Paulo Fonseca. Non lo era affatto per Zlatan Ibrahimovic. L’ex fuoriclasse svedese ha parlato del Milan e del mercato rossonero in vista dell’ultima settimana di trattative.

Dalle sue parole si possono leggere le intenzioni future del Milan. Intenzioni che potrebbero coinvolgere direttamente altri giocatori ed altre società. Difesa, centrocampo, attacco. Cosa aspettarsi dalla società rossonera in questo scorcio di mercato. Zlatan Ibrahimovic risponde così a chi gli chiede se in attacco il Milan pensa di acquisire nuovi profili : “Abbiamo raddoppiato tutte le posizioni in campo, senza dimenticare il Milan Futuro su cui vogliamo puntare: se prendiamo troppi calciatori si blocca spazio“.

Abraham ‘bloccato’. Niente Milan

Le parole dell’ex campione svedese sembrano chiudere definitivamente le porte ad un possibile passaggio in rossonero di Tammy Abraham.

L’attaccante inglese della Roma sembra non avere più spazio nel reparto offensivo giallorosso dopo gli ultimi acquisti effettuati da Florent Ghisolfi e dall’improvvisa e repentina permanenza di Paulo Dybala. Si parla da tempo di una sua cessione e spesso proprio il Milan è parso come la società più determinata al suo acquisto. Fino ad oggi. Fino alle dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic.