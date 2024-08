De Rossi ha fatto all in: UFFICIALE, i convocati per Roma-Empoli

La Roma ha ufficializzato la lista dei convocati in vista del match casalingo contro l’Empoli: c’è anche Zalewski

Rimarcando l’importanza della gara, Daniele De Rossi nella conferenza stampa alla vigilia di Roma-Empoli ha alzato l’asticella. Servirà una squadra concentrata, determinativa e ‘cattiva’ sin dal primo minuto per evitare cali di concentrazione e portare a casa una gara dal peso specifico non indifferente.

A tal proposito in tarda serata il club giallorosso ha provveduto a diramare la lista ufficiale dei convocati per la sfida contro gli Azzurri. Nessuna sorpresa: nonostante le diverse voci di mercato, è regolarmente presente in lista Nicola Zalewski così come Eldor Shomurodov, il cui addio non si è ancora sbloccato. Convocati anche i giovani Nardin, Pisilli e Joao Costa. Ovviamente nessuna novità sul fronte Dybala: la Joya, dopo il clamoroso colpo di scena che l’ha portato a rifiutare la ricca proposta saudita, sarà della partita e potrebbe partire anche dal primo minuto. Intanto, ecco la lista completa:

Portieri: Marin, Ryan, Svilar

Difensori Angelino, Ndicka, Smalling, Çelik, Mancini, Dahl, Sangaré

Centrocampisti: Nardin, Cristante, Pellegrini, Bove, Paredes, Le Fée, Baldanzi, Zalewski, Pisilli

Attaccanti Abraham, Dovbyk, Shomurodov, Soulé, Dybala, Costa, El Shaarawy