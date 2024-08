Dybala allo scoperto, dall’Arabia a De Rossi: “Non l’ho mai pensato”

Paulo Dybala allo scoperto dopo Roma-Empoli. Dall’Arabia Saudita rifiutata alle scelte di Daniele De Rossi, passando per il fattore della Nazionale per la permanenza in giallorosso.

Non c’è stato l’epilogo felice per Paulo Dybala allo stadio Olimpico. I tifosi della Roma hanno tributato l’attaccante argentino prima della sfida contro l’Empoli, che ha poi vinto in trasferta. La prima casalinga si chiude con una pessima prestazione per la squadra guidata da Daniele De Rossi, Dopo la conferenza stampa del tecnico è intervenuto ai microfoni presenti anche Paulo Dybala.

Le parole della Joya dopo la settimana che lo ha visto al centro del calciomercato estivo: “È stata una settimana lunga e non facile. Ovviamente si parla dei tanti soldi, è normale che pensi anche a quelli. Però ci pensi, a tutto e non solo al denaro. Grazie a Dio ho fatto una carriera dove ho guadagnato tanti soldi. Ho parlato con i miei familiari e valutato anche il fatto che ho 30 anni, sono ancora in grado di competere ad alti livelli e nel giro della nazionale.”

Sul posto da titolare: “Tutti si devono guadagnare la maglia da titolare. Io sono il prima che pensa che devono giocare quelli che se lo meritano o che sono in condizione migliore. Non ho mai pensato di non essere parte del progetto.”

Sulle scelte di De Rossi: “I moduli li decide il mister e ci dirà lui come possiamo interagire. Poi se decide che devono giocare titolare o solo trenta minuti è una scelta sua che si accetta. Non mi sono mai sentito fuori dai piani del mister. Ci sono tanti ragazzi nuovi, ci stiamo ancora conoscendo ma dobbiamo fare presto.”