UFFICIALE Juventus-Napoli, fine della storia: sono stati annullati

Juventus-Napoli, il comunicato apparso sul sito del club chiude di fatto i giochi: ecco cosa ha decretato il Prefetto di Torino

Juventus-Napoli non è ancora cominciata, ma già non mancano le polemiche. A finire sotto la lente di ingrandimento è stata la vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli.

Alla luce dei disordini verificatisi in occasione di Cagliari-Napoli, considerata anche la rivalità tra le due tifoserie, il prefetto di Torino Donato Carfagna ha disposto l’annullamento dei biglietti acquistati dai residenti in provincia di Napoli. Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, il Napoli ha fornito dettagli importanti a riguardo, notificando il decreto del Prefetto di Torino che ha prescritto:

“ll divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Napoli, anche se in possesso della fidelity card della SSC Napoli, ad esclusione dei possessori della fidelity card della Juventus F.C. emessa in data anteriore al 21 settembre 2024 e contestualmente l’annullamento dei biglietti già venduti. La vendita dei tagliandi per la Tribuna Ospiti ai soli possessori della fidelity card della SSC Napoli, ovunque residenti tranne che nella provincia di Napoli. L’inibizione alla vendita dei tagliandi delle ricevitorie e in generale in tutti gli altri punti fisici della provincia di Napoli. L’inibizione della procedura di vendita dei tagliandi di accesso in modalità ticketing on line.L’incedibilità dei tagliandi di accesso”.