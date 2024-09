Sedotto dalla Roma, ha stregato il Real Madrid: nuovo affare ‘anticipato’

Uno dei vecchi obiettivi di mercato della Roma potrebbe rappresentare una clamorosa occasione per il Real Madrid: così cambiano le carte in tavola, ecco tutti i dettagli

Archiviata una settimana che definire movimentata sarebbe solo un eufemismo – con il risultato della gara con l’Udinese a rappresentarne per certi aspetti la chiosa definitiva – la Roma si prepara a vivere altri giorni importanti, sia dentro che fuori dal perimetro di gioco. Oltre a dover gestire la prima gara della propria fase a gironi di Europa League, infatti, i giallorossi stanno attraversando la temperie di un restyling tecnico-dirigenziale i cui effetti non si esauriranno nel breve periodo.

La chiusura di una delle sessioni estive di calciomercato più lunghe della storia della Roma, sebbene sia stata ‘superata’ dalle ufficialità dell’esonero di Daniele De Rossi e delle dimissioni di Lina Souloukou, ha portato in dote non pochi spunti. Tra i reparti finiti sotto la lente di ingrandimento di Ghisolfi, dai primi giorni alle ultime ore di calciomercato, quella difensiva è stata sicuramente una delle zone del campo su cui si sono maggiormente concentrate le attenzioni dell’area tecnica della Roma. Sotto questo punto di vista, gli acquisti di Hermoso ed Hummels ne hanno rappresentato sotto certi aspetti la ciliegina sulla torta. Sviluppi definitivi di un mosaico ancora più complesso che ha portato i capitolini a trattare non pochi profili. Da Danso a Tiago Djaló, passando per Loic Badé e non solo. A tal proposito, proprio in riferimento alla situazione relativa al difensore centrale di proprietà del Siviglia, emergono nuovi dettagli degni di nota.

Calciomercato Roma, anche il Real Madrid sulle tracce di Badé: lo scenario

Badé, recentemente rientrato in gruppo una svolta smaltite le noie fisiche che si portava dietro da diverso tempo, ha da poche settimane apposto la sua firma al rinnovo di contratto con il Siviglia, che ora scade il 30 giugno 2029. Protagonista di una crescita esponenziale con la maglia del club andaluso, il classe ‘2000 è ora finito al centro di un vero e proprio tourbillon di mercato, che potrebbero ugualmente portarlo via da Siviglia.

Sebbene abbia ribadito anche nelle ultime settimane il granitico senso di appartenenza che lo lega alla piazza, Badé è corteggiato da non pochi club in giro per l’Europa. Prova ne sia l’offerta da circa 20 milioni di euro con la quale lo Stoccarda aveva provato – a pochi giorni dalla chiusura del mercato – a mettere le mani sul calciatore. Secondo quanto evidenziato da Defensa Central, infatti, l’ultimo club ad iscriversi nella corsa a Badé sarebbe stato il Real Madrid, desideroso di puntellare la propria difesa con un innesto importante con il quale provare ad avviare il nuovo ciclo. Vecchio pallino di Zinedine Zidane, Badé è considerato uno dei nomi giusti da cui ripartire; ragion per cui le Merengues hanno avviato i primi sondaggi esplorativi esplorativi con il Siviglia allo scopo di tastare il terreno.