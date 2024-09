Serie A, tegola pesantissima: rottura del legamento crociato

La diagnosi ufficiale non lascia spazio ad equivoci: la sua stagione è fortemente compromessa, niente confronto con la Roma. Tutti i dettagli

Il campionato di Serie A è entrato definitivamente nel vivo, con gli anticipi validi per la sesta giornata che faranno immediatamente seguito alla tre giorni di match internazionali. Come spesso avviene in questo genere di situazioni, però, la variabile infortuni continua a tenere banco senza soluzione di continuità.

A farne le spese questa volta è il Parma. Con una nota diffusa tramite i propri profili ufficiali, infatti, il club ducale ha reso noto l’entità dell’infortunio accorso ad Alessandro Circati. Fermatosi in allenamento, il difensore si è immediatamente sottoposto agli esami strumentali di rito che, purtroppo, hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Protagonista di un inizio di stagione importante, Circati sarà dunque costretto a restare fermo ai box per almeno sei-sette mesi, ma non è escluso che i tempi di recupero possano allungarsi per evitare di affrettare la tabella di marcia. Di seguito la nota ufficiale del Parma:

“Lo staff medico del Parma Calcio comunica che questa mattina, durante l’allenamento al Mutti Training Center di Collecchio, Alessandro Circati ha dovuto interrompere la seduta anzitempo a causa di un infortunio. In seguito alla visita ortopedica e agli esami strumentali eseguiti questo pomeriggio, per il difensore è stata evidenziata la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro“.