Nuovo club per Vlahovic: addio da 33 milioni e ritorno clamoroso

Nuovo club per Vlahovic: un addio clamoroso da 33milioni di euro e un ritorno altrettanto incredibile. Ecco lo scenario che si starebbe per verificare

Un ritorno clamoroso lì dove tutto è iniziato. E di conseguenza un forte, fortissimo ritorno, su Vlahovic. Il calciomercato, lo sappiamo, ha sempre degli scenari particolari, che non si possono in nessun modo prevedere. E quello che potrebbe succedere la prossima estate, soprattutto se parliamo del serbo, non è dato a sapersi.

Quello che sappiamo è che Vlahovic ha un contratto in scadenza nel 2026 e uno stipendio di 12milioni di euro all’anno. Un’enormità per le casse della Juventus, che cercherà di allungarlo e spalmare l’ingaggio. Al momento di incontri non ce ne sono stati per cercare di risolvere la questione, e non è detto che ci siano. Quindi per non perderlo a zero, ovviamente, Giuntoli potrebbe anche impostare un addio la prossima estate. E dove potrebbe andare il 2000 serbo? Ovvio, in Premier League, dove ci sono i soldi.

Nuovo club per Vlahovic: l’Arsenal all’assalto

Si è già parlato di Arsenal nel corso dei mesi scorsi. Si è parlato di un forte interesse di Arteta che fino al momento non ha portato a nulla. I Gunners, anche prima del passaggio in bianconero, ci avevano provato, fallendo nell’intenzione. Ore, secondo A Bola, il Palmeiras ha deciso di investire su Gabriel Jesus per un clamoroso ritorno in patria: 33milioni di euro pronti, sull’unghia, per riprendere quel campione nato nella squadra brasiliana.

Qualora questo si verificasse, allora non c’è dubbio che l’Arsenal potrebbe tornare forte sul giocatore della Juventus. Non è una questione di soldi, da quelle parti problemi non ne hanno, ma di spazio dentro la rosa. E con un attaccante in meno il tecnico spagnolo lo avrebbe per inserire il bianconero. Insomma, una situazione senza dubbio da seguire.